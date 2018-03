Akkorát fognak röhögni Mourinhón, talán el se tiltják

A Manchester United nagy meccsen, kétgólos hátrányból fordítva győzte le a Crystal Palace-t hétfő este az angol bajnokságban. A meccs annyira izgalmas volt, hogy azt még José Mourinho sem bírta a mostanában magára erőltetett higgadtsággal figyelni. Még régi rossz szokása is előtört belőle, dühében elrugott egy vizespalackot.

Az esetért valószínűleg megbüntetik, mert a célzás nélkül, indulatból cselekvő edző véletlenül a nézők közé rúgta a palackot. Ráadásul visszaesőként: 2016 novemberében egy ManUnited-West Hamen rúgott el ugyanígy egy kulacsot. Akkor nem talált el senkit, mégis eltiltották. Egyetlen esélye, hogy most a fegyelmi testület ülése röhögésbe fullad, miután bemutatják az esetről készült videót.

Mourinho’s reaction to kicking a water bottle 😂😂😂 Ban incoming. pic.twitter.com/nCBpmecx8w — Scott Patterson (@R_o_M) March 5, 2018

Az edző a mérkőzés után így mentegetőzött:

"Üres volt (a palack). Egy dolog, amikor a bíró miatt van feszültség, és egy másik a játékkal természetesen járó izgalom, bármiféle agresszió nélkül, amit a lelátón is élveznek – mondta Mourino, aki arra is kitért, miért fogadta a nézők részéről is nevetés a jelenetet. – Talán szeretnek itt, mert mindig azt szoktam mondani, hogy ez a stadion és ez a közönség egyszerűen csodálatos".

Mourino a meccs végére is tartogatott egy vicces jelenetet, a lefújás után az öltözőbe vonulva elbotlott, amin a SkySport szerint egy jót mosolygott, majd viccelődött kicsit a Crystal Palace stábjával.

A Crystal Palace-Manchester United mérkőzés végeredménye 2-3 lett.

(Borítókép: Catherine Ivill / Getty Images Hungary)