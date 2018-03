2-5, kilyukadt a PSG-lufi a BL-ben

A Real Madrid és a Liverpool lett a 2017-18-as BL-kiírás első két negyeddöntőse, miután kiharcolták a továbbjutást a nyolcaddöntők visszavágójának első fordulójában. A Liverpool 5-0-s előnyről várt a második meccset a Porto ellen, az angliai találkozón egy pillanatig nem voltak veszélyben – végül sok helyzet után 0-0-val ért véget a meccs. Roberto Firmino többször is közel járt a gólhoz, a hajrára a Porto is felpörgött, de csak blokkolt lövésig jutottak, igaz, a legvégén Iker Casillastól is kellett egy nagy védés, hogy Danny Ings fejeséből ne szülessen meg a Liverpool győztes gólja.

Üzent a Real Madrid

Az egyik legerősebb nyolcaddöntős párosításban a Real Madrid 3-1-es előnnyel utazott Párizsba, ahol már nem kellett számolniuk a lábtörés, majd az azt követő műtét miatt kieset Neymarral a PSG-ben.

A meccset elég óvatosan kezdte mindkét csapat, bár a Real védelme azért összehozott pár hibát, de egyikből sem került komoly helyzetbe a párizsi csapat. A félidő második felére némi fölénybe került a Real, a PSG-kapus Alphonse Aréola több nagy védést is bemutatott, hogy tartsa a 0-0-s eredményt, ami maradt is a szünetig.

A második félidőt sokkal jobb tempóban kezdte a hazai csapat, csakhogy a saját szurkolóik kitoltak velük, hatalmas görögtüzezésbe kezdtek a szünet után, így pont egy szögletnél állították meg rövid időre, a füst eloszlásáig a játékot. Ez picit megfogta a PSG-t, a Real pedig egyből reagált is, előbb egy kontratámadással, majd percekkel később már egy gólt jelentő akcióval: Lucas Vázquez beadása után Cristiano Ronaldo fejelt védhetetlen erővel a kapuba az 51. percben.

A PSG sorsát nem sokkal később Marco Verratti pecsételte meg, amikor – egyébként egy elmaradt szabadrúgást jogosan – reklamálva a bíró Felix Brychre rontott, aki habozás nélkül felmutatta az olasznak a második sárga lapot.

Innen még egálig vissza tudott jönni a PSG – Edinson Cavani térdéről pattant be egy labda, ami már eredetileg is a Real-játékos Casemiróról pattant rá –, emberhátrányban viszont nem tudták magukhoz ragadni a kezdeményezést. A szerencsés PSG-gólra szerencsés Real-gól volt a válasz, Casemiro lövése pattant meg Marquinhoson, ezzel újra előnybe került a kétszeres címvédő.

A végére Cristiano Ronaldóék még meghúzták az iramot, a harmadik gól viszont többszöri próbálkozása sem jött össze. De így is kettős győzelemmel búcsúztatták a Paris Saint-Germaint,

Cristiano Ronaldo pedig BL-csúcsot állított be azzal, hogy sorban kilencedik BL-meccsén is betalált.

Ez korábban csak Ruud van Nistelrooynak sikerült.

A Paris Saint-Germain a nyári 400 millió eurós erősítés ellenére 2017 után megint elbukott a nyolcaddöntőben.

