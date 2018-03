Megműtötték a brazil csatár lábát. A PSG-ben talán már nem is játszik a szezonban.

A Real Madrid kedd este a Paris Saint-Germainnel játszik a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, az első meccset nyerő madridiak már a hétfő éjszakát is Párizsban töltötték. Hogy ebből mennyit sikerült aludniuk, azt nem tudjuk, de ha a PSG ultráin múlt volna, akkor nem sokat.

A párizsi szurkolók egy csoportja ugyanis éjjel felkereste a Real hoteljét, hogy előadja szerenádját, petárdákra hangszerelve. Még az sem kizárt, hogy az embertelen durrogás felhallatszott Ronaldóék hangszigetelt üveggel védett szobájába.

Az efféle vendéglátásnak természetesen régi hagyománya van a futballban, az utóbbi idők legemlékezetesebb zavaróakcióját a peruiak hajtották végre, akik a légierő gépeit gyakorlatoztatták a világbajnoki pótselejtezőre érkező újzélandiak szállodája felett. Tovább is mentek.

A Real Madrid viszont még némi esetleges alváshiánnyal is sokkal esélyesebb a továbblépésre, mivel az első mérkőzés 3-1-es hazai sikert hozott Madridban. A párizsiak pedig azóta elvesztették Neymart is, jó hír viszont, hogy Mbappé, Pastore és Marquinhos felépült sérüléséből, és akár kezdhet is kedd este.