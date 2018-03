Nem megy be, ha a középpályás nem ügyeskedik.

Katalán Szuperkupadöntőt játszott szerda este a Barcelona az Espanyollal. Érdekes meccs, mivel a katalán futballszövetséget se a FIFA, se az UEFA nem ismeri el, nem hivatalos mérkőzés, bár a felek, legalábbis az Espanyol és a közönség egész komolyan veszi.

De a Barcelonában is pályára léptek ismert nevek, például 110 milliós futballista sosem játszott még katalán kupadöntőt, ez volt Dembele, a többszörs spanyol válogatott Paco Alcacer, a balhétvéd Lucas Digne, a Real ellen is gólszerző Aleix Vidal, a fix elsőkerettag Denis Suarez, a januárban igazolt Jerry Mina és a nagycsapatban már szintén eredményes Carles Alena, valamint a cserekapus Jasper Cillessen is kezdett.

Jól mutatja, mennyire erős a Barca cserepadja: a meccs 0-0 lett úgy, hogy a második félidőt végigtámadta az Espanyol.

Azonnal tizenegyesekkel döntöttek, és akadt egy pár, ami egészen különleges mutatvánnyal szórakoztatta a közönséget. Az espanyolos Hermoso szenzációsan bepanenkázta Cillessennek, de az alázást továbbvitte, és a tizenegyestől távozóban leütközte a kapust. Aki persze rájátszott, így mindketten úgy terültek el, mintha 120-szal ütköztek volna. Egészen szürreális esemény volt.

Cillessen kicsit reklamált, egymásra néztek Hermosóval, és mindenki ment a dolgára.

Az Espanyol első játékosa kihagyta, a karambol után Cillessen egyet kivédett, így az ötödik barcásnak már rúgnia sem kellett, tizenegyesekkel (4-2) a Barcelona nyerte a Katalán Szuperkupát. (A meccs teljes összefoglalója az összes tizenegyessel az alábbi videóban.)

A Barca következő rendes meccse szombat este lesz Malagában bajnokin, majd szerdán a Chelsea-t fogadja a Nou Campban BL-visszavágón.