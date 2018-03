A lengyelek is nekimentek a lengyel BL-bírónak

A Bayernnél nehezen dolgozták fel a BL-kiesést, Vidal és Ancelotti is a magyar bíróban látja a hibát.

Három Bayern-játékos is bement a BL-negyeddöntőben sokat hibázó magyar bíró öltözőjébe, ki kellett őket vezetni. A világsajtó ízekre szedi Kassait, sokan a videóasszisztens-rendszer bevezetését sürgetik, jogosan.

A ManCity is ott van a legjobb nyolc között.

Hibát hibára halmozott Szymon Marciniak, a Tottenham–Juventus Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójának lengyel játékvezetője. A produkciójára jellemző, még a lengyel lapok sem kímélték.

A Eurosport lengyel kiadása például azt írta, hogy soha nem akarnak rosszat a BL lengyel szereplőinek, mert amúgy sincsenek sokan, de különösen szomorú, amikor nekik kell a bírót kritizálniuk. A cikkben aztán sorra veszik, mi volt Marciniak négy legnagyobb hibája.

Az első percben Benatia a 16-oson belül fejelt a saját karjára, de Marciniak nem ítélt büntetőt. Persze ez lehetett vétlen kéz, nem is ez volt a lengyel legnagyobb sara.

A 14. percben Harry Kane vitte el a labdát Giorgio Chiellini mellett, az olasz elcsúszott, a videó alapján kézzel ért bele a labdába, kétszer is. Ránézésre ez is lehet véletlen, de azért mindkét kézzel érinteni a labdát másodperceken belül, ez nem gyakori.

Dobrze, że Szymon Marciniak nie sędziuje meczu Tottenham - Juventus, bo mielibyśmy mały skandal. #TOTJUV pic.twitter.com/yxnG7AVm0U — Rafał Stary (@RafalStary) March 7, 2018

A szarvashiba: a 17. percben nem ítélt büntetőt a Juventus javára. Jól látszott az ismétlésen, hogy a becsúszó Jan Vertonghen a labdát már nem, Douglas Costa lábát viszont elérte, kétszer is. Alapvonali asszisztensének is látnia kellett volna, de ő sem jelzett.

A 21. percben a lengyelek szerint piros lapot kellett volna felmutatni Barzaglinak, aki nem elég, hogy felrúgta a Tottenham gólszerzőjét, Szont, hanem még meg is taposta. Szintén kétszer, mert elsőre lehet mondani, hogy véletlenül lépett rá, a második mozdulata viszont direkt volt. A bíró ezt nem is látta, nem is figyelte Szont és Barzaglit, csak a labdát nézte. Asszisztense meg nem jelzett, minden bizonnyal ő sem figyelt.

A második félidőben csak egyszer hibáztak Marciniakék, ezen a Juventus továbbjutása mehetett volna el, de megúszták, mind az olaszok, mind a bírók.

A 90. percben Harry Kane kapufát fejelt, a labda a gólvonalra pattant. Nyomasztóan közel volt a 2-2 és a hosszabbítás, ám Barzagli - akinek ugye már nem szabadott volna a pályán lennie - kivágta a labdát.

Kane a fejeshez méteres lesről lépett vissza, de ezt senki nem vette észre, csak a kamerák.

A videón jól látszik, hogy a partjelző szemét ki kellett volna hogy szúrja Kane lespozíciója, érthetetlen, hogy miért nem jelzett.

Marciniakék meccséhez csak Kassai és társai múlt tavaszi madridi ámokfutása fogható.