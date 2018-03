37 futballista Leekens első keretében, de 0 felcsúti

Az új szövetségi kapitány, Georges Leekens 37 játékost hívott meg a férfi futballválogatott Kazahsztán és Skócia ellen - barátságos meccsekre - készülő bő keretébe. Több, korábban már kerettag játékos mellett ezúttal csatlakozik a csapathoz Otigba Kenneth is, aki legutóbb 2014-ben volt válogatott, az akkori U21-es csapatban, a felnőttben még soha nem játszott.

Otigba mellett Berecz Zsombor, Botka Endre, Gyurcsó Ádám, Hangya Szilveszter, Hidi Patrik, Kalmár Zsolt és Vécsei Bálint is hosszabb idő után tagja az előkeretnek: a névsort Leekens nyolc nap múlva, március 16-án szűkíti, áll az MLSZ honlapján.

Azért is döntöttem ilyen bő keret mellett, mert a kikérőket 15 nappal az első mérkőzés előtt ki kell küldenünk a külföldi kluboknak, különben a klubok kezébe adjuk a döntést, hogy elengedik-e játékosukat vagy sem. Úgy vélem, a névsorban a legnagyobb meglepetés Otigba Kenneth neve. Felvettem vele a kapcsolatot és hosszasan beszélgettünk, mert tudni akartam, szeretne-e a magyar válogatottban játszani, teljes szívvel segíteni a nemzeti csapatot. Mivel igennel válaszolt, meghívtam őt is a keretbe, mert úgy vélem hasznára lehet a csapatnak, ugyanakkor ugyanezt gondolom a keretben lévő összes többi játékosról is.