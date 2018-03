A Manchester United nyerte a legnagyobb angol futballderbit

A Manchester United 2-1-re verte a Liverpoolt a Premier League 30. fordulójában a két csapat történetének 200. egymás elleni rangadóján. A meccs hőse a United 20 éves fiatalja, Marcus Rashford volt, aki két góljával gyakorlatilag eldöntötte a derbit. 1894 óta ez volt a 80. Manchester United-győzelem.

Ahogy azt több szakértő is várta, nagyon óvatosan, kevés kockázattal kezdett mind a két csapat. Sőt, inkább a házigazda Manchester United állt vissza jobban és masszív védekezésből próbált előre indulni. Nem volt megalapozatlan a félelem, hiszen a vendégek Salah, Firmino, Mané csatársora 45 bajnoki gólnál járt idén.

A Liverpool volt elől aktívabb, így meglepetés volt, hogy a 14. percben a Manchester United szerzett vezetést. David de Gea hosszú előreívelését Lukaku kiválóan csúsztatta meg, a labda Marcus Rashford elő került, aki nem volt lesen és egy visszahúzós csel után nagy erővel vágta be a kapu bal oldalába. Kariusnak esélye sem volt.

A 24. percben aztán jött Rashford második gólja. Megint Lukaku volt a főszereplő, aki a liverpooli térfél közepén szerzett labdát. Juan Matát akarta indítani, akitől elpattant a labda, éppen a bal oldalon érkező Rashford elé, megint bevágta.

A két gól nagyon megfogta a Liverpoolt, a Manchester United egyre magabiztosabban futballozott, a félidő előtt még Mata szerezhette volna meg a harmadik gólt, de látványos ollózása mellé ment. A félidő utolsó perceire beszorult a United, de a Pool nem tudott szépíteni.

A második félidőt is veszélyesebben kezdte a Liverpool, gyakorlatilag beszorította a hazai csapatot. Amikor már alábbhagyott a vendégcsapat lendülete, akkor egyenlített egy nagyon furcsa góllal. Mané adta be a bal szélről, a labda Bailly belső combjáról saját kapuja felé pattant és de Gea már nem tudott menteni. Bailly bele is sérült az öngólba.

A gól megint felhozta a Liverpoolt és Jose Mourinho a kényszerű csere mellett friss erőkkel próbálta valahogy menteni a fontos győzelmet, a két szép gólt szerző Rashfordot kapta le a pályáról, jött Fellaini.

Az utolsó tíz percben azért a United is igyekezett eldönteni a meccset, volt lehetőség mind a két kapu előtt. Az utolsó pillanatokban a Pool elkeseredett támadásokat indított az egyenlítésért, kapott még hat percet a 90 után. Hihetetlen izgalmakat hozott a ráadás, a Pool odaszögezte az MU-t a kapuja elé, de olyan igazi gólhelyzetet nem sikerült kialakítani, igaz Fellaini egy esetben ellökte Manét, amiért büntetőt is lehetett volna ítélni.

2-1-re nyert a Manchester United, ezzel öt ponttal előzi már riválisát a második helyen, ráadásul 2016. január 17-e után először győzte le legnagyobb riválisát.

Premier League, 30. forduló:

Manchester United-FC Liverpool 2-1 (2-0)

később:

Everton-Brighton 16.00

Huddersfield Town-Swansea City 16.00

Newcastle United-Southampton 16.00

West Bromwich Albion-Leicester City 16.00

West Ham United-Burnley 16.00

Chelsea-Crystal Palace 18.30

vasárnap:

Arsenal-Watford 14.30

Bournemouth-Tottenham Hotspur 17.00

hétfő:

Stoke City-Manchester City 21.00