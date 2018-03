C. Ronaldo egymaga verte meg az Eibart

A Bajnokok Ligájában bravúrosan továbbjutó Real Madrid nem tudta megismételni a Paris SG ellen mutatott játékát. Ennek ellenére még így is nyerni tudott az Eibar otthonában 2-1-re a spanyol bajnokság 28. fordulójában úgy, hogy az utolsó tíz perc, 1-1-es állás után sokkal jobban szólt a hazai kiscsapatról. De ott volt megint Cristiano Ronaldo, aki két góljával hozta a papírformát.

Úgy kezdődött a meccs, hogy az Eibar csöppnyi megilletődöttség nélkül, bátor támadójátékkal kezdett, még gólhelyzete is akadt az első negyedórában, volt némi tanácstalanság a Real Madrid játékában. Az pedig végképp döbbenetes adat volt, hogy 25 perc játék után 67-33 százalék volt a labdabirtoklási arány a hazai csapat javára.

Az első félóra végére sem változott a kép, az Eibar agresszív letámadására nem volt megfelelő válasz a másik oldalon, így helyzetek is a Real kapuja előtt alakultak ki többször. A 28. percben ráadásul le kellett cserélni Varane-t, aki korábban egy Eibar-támadóval fejelt össze csúnyán.

Szinte a semmiből szerzett aztán vezetést a Real Madrid, a 34. percben Cristiano Ronaldo kapott egy zseniális, majdnem 40 méteres indítást Modrictól. Már a passz pillanatában több méteres előnyre tett szert a portugál, és nem is hibázott, szépen rúgta el a volt újpesti kapus, Marko Dmitrovics mellett. Ronaldo ezzel sorozatban a hetedik meccsén rúgott gólt, összesen 11-et.

A 41. percben a japán Inui remek bal oldali elfutása után, Kike maradt le éppen a beadásról, aztán az Eibar kapusnak volt még egy óriási bravúrja, az állás a szünetig már nem változott.

A második félidő is az első forgatókönyve szerint kezdődött. Ezúttal viszont sikerült felülmúlni azt. A 49. percben Keylor Navasnak kellett védenie egy távoli lövés után. A szögletet aztán Ivan Ramis hét méterről fejelte be. Egyenlített az Eibar, ráadásul a felvételen is jól látszik, Ramis teljesen üres volt, amikor befejelte.

Az 55. percben Modric hagyott ki helyzetet, egy kiugratás után gurított el rosszul a jobb alsó sarok mellett. Nyílt maradt a meccs, mert bár a Real Madrid a bekapott gól után többet támadott, Bale-nek volt egy veszélyes fejese, Majd Dmitrovicsnak egy újabb elképesztő bravúrja, de az Eibar kontráiban is volt mindig a veszély. A 76. percben például Inui hagyott ki nagy helyzetet, amikor közelről csúnyán fölé fejelte. Két perccel később pedig egy szöglet után Oliveira ollózós mozdulattal teremtett veszélyt, de Navas ezt is fogta.

Meglepő volt, hogy az utolsó tíz percben is inkább az Eibar tett meg többet a győzelemért. De a kiscsapat nem bírta ki azt a nyomást, hogy hiba nélkül kell lejátszania a meccset végig. Pedro León veszített labdát a saját térfelén. Carvajal indult meg a jobb oldalon, középre tette és berobbanó Ronaldo befejelte. Ezzel utolsó hét meccsen a 12. gólját szerezte.

Az eredmény már nem változott, a Real Madrid ezzel a győzelemmel maradt a harmadik helyen, 12 pontos hátránnyal a Barcelona mögött.

