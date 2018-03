6-0-s Bayern-KO, Ribéry hülyét csinált a védelemből

A Bayern München a Bundesliga 26. fordulójában hozta a kötelezőt, 6-0-ra verte a bajnokság utolsó előtti helyén álló Hamburgot.

A Bayern elég gyorsan eldöntötte a meccset, a nyolcadik percben Ribéry szerezte az első gólt, majd Robert Lewandowski duplája következett. A lengyel a 12. és a 19. percben talált be. A Bayernben ez volt a 140. és 141. gólja, és ezzel ő lett a klub történetének legeredményesebb Németországon kívül született játékosa. Az örökrangsorban pedig a hetedik helyre jött fel Giovane Elber megelőzésével.

A második félidő elején Arjen Robben góljával már 4-0-lett. A Hamburg majdnem fél óráig bírta kapott gól nélkül, de aztán jött Ribéry és egyetlen tempóváltással hülyét csinált a védelemből. Az irányt is csak egyszer váltó bayernes négy szinte egymás sarkát taposó védő között tört be a 16-os sarkánál, majd természetesen kapuba is vágta a labdát.

A Hamburg a 86. percben kaphatta volna a következő gólját, de Lewandowski kihagyta a 11-esét. A csatárnak nem kellett sokat várnia a javításig, a 90. percben újra büntetőhöz jutott a Bayern, és ezt már berúgta Lewandowski. Ez volt a századik Bundesliga gólja a lengyelnek.

A Bayern győzelmével 66 pontos, húsz ponttal vezet a második Schalke előtt.

Dárdai Pál Herthája ki-ki meccset játszott a Freiburggal. A 0-0-s eredménynek köszönhetően a Freiburg maradt a berlini csapat mögött. Sőt a Hertha még egy helyet javítani is tudott, mivel a Hannover 3-1-re kikapott az Augsburgtól, gólkülönbséggel Dárdai csapata a 11. a bajnokságban.

A Hoffenheim 3-0-ra verte a Wolfsburgot. A győztes csapatban Szalai Ádám nem kapott lehetőséget, végig kispados volt.

Bundesliga, 26. forduló: