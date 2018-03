Hiába duplázott Nikolics, kikapott a Chicago Fire

Vereséggel kezdte a szezont az amerikai MLS-ben játszó Chicago Fire, pedig a tavalyi gólkirály Nikolics Nemanja most is zseniálisan játszott. A magyar csatár két gólt is szerzett, miatta sikerült 2-0-ról felállni, ám végül mégis a Sporting Kansas City szurkolói örülhettek.

Fotó: Shaun Clark / Getty Images Hungary

Ez volt Nikolicsék első meccse a bajnokságban, hisz az első héten pihentek. Talán ez is közrejátszhatott abban, hogy az első héten vereséget szenvedő Kansas City már a 9. percben megszerezte a vezetést. A 44 percben pedig ismét a kansasiek villantak: Sallói Dániel adott egy szép gólpasszt a skót Johnny Russellnek, így az első félidő után 2-0-ás hátrányban volt a Chicago.

A szünet azonban jót tett a hazaiaknak. Előbb Alekszandar Katai szépített, majd a tavaly az év álomcsapatába is beválasztott Nikolics vágott kettőt, 12 perc alatt megfordítva a meccset.

Nikolics második gólja a 82. percben született, de nem sikerült megtartani a 3-2-es előnyt, egy perccel később egyenlített a Sporting KC, a 86.-ban pedig a győzelmet is megszerezte: Sallói sarokkal adta a győztes gól előtti passzt.

A Chicago Fire a következő héten a Minnesota ellen javíthat, míg Kansas City a San Jose Earthquakest fogadja.