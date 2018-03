Felfüggesztették a köpködő Liverpool-legendát

A Sky Sports felfüggesztette az együttműködést Jamie Carragherrel, a Liverpool legendás futballistájával, aki szakértőként tevékenykedik a csatornánál.

Mindez azután történt, hogy a korábbi játékos leköpött egy 14 éves lányt.

Csakhogy a történtekről egy videofelvétel jelent meg, amin látható, hogy egy drukker a Manchester United Liverpool elleni 2-1-es sikerével hergeli Carraghert egy mellette haladó autóból, mire a volt játékos dühében átköp a másik járműbe, és eltalálja az anyósülésén ülő lányt is.

"A legjobban azt sajnálom, hogy ebbe az egészbe belekerült egy lány is. Ez mindennél jobban emészt, ugyanilyen idős az én lányom is" - mondta a negyvenéves Carragher, aki 2013-ban vonult vissza, és azóta már saját hétfő esti elemző műsora van, és a mérkőzések közvetítésében is szerepet kap.

(MTI, Index)