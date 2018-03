Fideszes aláírásgyűjtő pult előtt értékelték a fordulót a megyei bajnokságban

Nem olyan nehéz megérteni, hogy miért fontos a kormánypártnak a labdarúgásba tolni azt a rengeteg pénzt, noha a kirakattal elég nehéz népszerűséget szerezni. A 444.hu pompás találata az alábbi videó a Beregi Hírek Youtube-csatornájáról, amiben Filep Sándor, a megyei első osztályú Austria Juice-Vásárosnamény SE elnöke értékeli a hétvégi forduló eseményeit. Mielőtt azonban eddig eljutnánk, több izgalmas fordulat is történik.

Az első rögvest a nyitókép, Filep úr ugyanis egy fideszes aláírásgyűjtő pult előtt értékeli múltat és jövendőt. Ebből talán már sejthető, hogy a klubelnök mondandója nem ragadt le az unalmas sportszakmai szempontoknál. Főként ha még azt is hozzátesszük, hogy Filep Sándor főállásban Vásárosnamény polgármestere a Fidesz-KDNP színeiben.

Mindezeknek megfelelően az Austria Juice-Vásárosnamény SE (ez a csapat hivatalos neve) teljesítményének méltatásából egy igazi, bumfordi kampányszöveg kerekedett.

"Tisztelettel köszöntöm a Beregi Hírek olvasóit, nézőit ezen a csodálatosan szép délutánon" – kezd bele Filep úr, hogy aztán egy váratlan kanyarral meginduljon a saját kapuja felé –

Aláírásgyűjtések közepette is az embernek az agya sokmindenre jár, elsődlegesen ugye április nyolcadikára, hiszen a magyarság történetének, történelmének egy nagyon fontos dátumához érkezünk. Nagyon sokan azonban a sportrendezvényeken is már csak ezzel a kérdéskörrel foglalkoznak. Tudjuk azt, hogy április 8-án is csak egy győztes születik. Nem volt ez másként egyébként a Vásárosnamény-Tiszavasvári mérkőzésen sem.