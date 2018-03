Akkora rúgást kapott Filipe Luís az EL-meccsen, hogy eltört a lába

A brazil Filipe Luíst le kellett cserélni a csütörtöki Atletico Madrid-Lokomotiv Moszkva meccsen, miután egy becsúszás közben csúnyán megrúgták. A madridi klub péntek reggel be is jelentette, hogy a játékos szárkapocscsonttörést szenvedett, így nem csak a tavaszi hajrá, de az oroszországi világbajnoksága is veszélybe került.

Filipe Luíst a portugál Éder (a 2016-os Eb-döntőn ő rúgta a győztes gólt) találta el nagyon balszerencsés módon. A balhátvéd menteni próbált, ami sikerült is neki, de Éder lába ekkor már lendült, így a labda helyett – teljesen véletlenül – a brazil lábát találta el.

Az Atletico 5–1-re győzött Moszkvában és 8-1-es összesítéssel jutott tovább.