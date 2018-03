A sérült Kádár is Leekens szűk keretében

Huszonhét fősre szűkítette keretét Georges Leekens, a kazahok elleni bemutatkozó, majd a skótok elleni barátságos mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Korcsmár Zsolt és Varga József sérülés miatt nem tud csatlakozni a csapathoz, de Kádár Tamás a csütörtöki sérülése ellenére ott lesz Telkiben.

Ahogy azt korábban is mondtam, a mostani két mérkőzés a szeptemberre történő felkészülés első állomása, így akik most esetleg nem fértek be a szűk keretbe, azok közül könnyen lehet, hogy a júniusi mérkőzésre fogok meghívni játékost, de ugyanakkor az U21-es korosztály előtt sincs zárva az ajtó, ha kiérdemlik az A-válogatott meghívóját