40 perc emberhátrány után verte a Fradi a Felcsútot

Nehéz követni az elmúlt hetekben, hogy mi is a koncepció a felcsúti futballklubnál, egy hete még kilenc külföldivel a kezdőben kaptak ki a Pakstól a bajnokságban, majd hét közben nyolc magyarral szenvedtek vereséget a magyar kupában, ezek után pedig öt külföldire és hat magyarra esett Pintér Attila választása a Ferencváros elleni igen fontos bajnoki meccsre.

Az első félidő elején a Felcsútnak kedvezően alakultak a dolgok, a 25. percben a Videotontól igazolt Ezekiel Henty góljával vezettek is, negyed óra múlva pedig már emberelőnyben voltak – Joseph Paintsil gyűjtött be három percen belül két sárgát, egyet kakaskodásért, egyet pedig műesésért.

Csakhogy az emberhátrány nagyon összerántotta a Fradit, két perccel később Otigba Kenneth már egyenlített is, innentől kezdve pedig a Ferencváros egyre jobban kezdte átvenni az irányítást. A második félidőben tíz emberrel is óriási nyomás alá helyezték a Felcsútot, majd a 80. percben a vendégek is elvesztettek egy embert: az első gólt szerző Henty kapta meg második sárgáját, amikor fellökte a kidobásra készülődő Dibusz Dénest.

Innentől még jobban küzdött a Fradi a fordítógólért, amit a 90. percben meg is szereztek: Miha Blazic talált be. De még nem volt vége, két perccel később közretett szabadrúgáshoz jutott a Fradi a Felcsút tizenhatosán belül, Böde Dániel pedig bevágta a labdát a legurítás után, így 3-1-re nyert a Ferencváros.

A Felcsút 40 perc emberelőnnyel sem tudott nyerni, 23 forduló után két pontra vannak a kiesőzónától. A Fradi 3 ponttal előzi az első helyen az őket követő, egy meccsel kevesebbet játszó Videotont.

Eredmények, 23. forduló:

Paksi FC-Újpest FC 0-0

Paks, 400 néző, v.: Kassai

sárga lap: Hahn (43.), Haraszti (45+1.), Kecskés (71.), Gévay (75.), illetve Novothny (40.)

Debreceni VSC-Mezőkövesd Zsóry FC 2-3 (1-2)

Debrecen, 1635 néző, v.: Szőts

gólszerzők: Könyves (16.), Szatmári (81.), illetve Koszta (36. - tizenegyesből), Bognár (41.), Farkas (55.)

sárga lap: Kinyik (40.), Tőzsér (43.), illetve Hudák (9.), Tóth B. (40.), Vadnai (86.)

Budapest Honvéd-Swietelsky Haladás 2-1 (1-0)

Bozsik Stadion, 1212 néző, v.: Iványi

gólszerzők: Bobál (42.), Danilo (93.), illetve Jagodics (61.)

piros lap: Halmosi (78., kispadról)

sárga lap: Nagy G. (35.), Baráth (68.), Bobál (77.), illetve Halmosi (30., 78.), Rabusic (58.)

Vasas-Diósgyőri VTK 1-1 (0-0)

Szusza Ferenc Stadion, 1000 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Berecz (71.), illetve Brkovic (94.)

sárga lap: Nagy T. (47.), Joannidisz (53.), Kocsis G. (57.), Sesztakov (59.)

Videoton FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-0 (0-0)

Felcsút, 1169 néző, v.: Farkas Á.

gólszerző: Juhász R. (84.)

sárga lap: Huszti (76.), M. Scepovic (85.), illetve Andric (53.), Rus (85.)

Ferencváros-Felcsút 3-1 (1-1)

Groupama Aréna, 8411 néző, v.: Pintér Cs.

gólszerzők: Otigba (39.), Blazic (88.), Böde (92.), illetve Henty (24.)

piros lap: Paintsil (37.), illetve Henty (81.)

sárga lap: Moutari (32.), Paintsil (35., 37.), Böde (73.), Nagy D. (80.), illetve Knezevic (35.), Zsidai (36.), Henty (71., 81.), Radó (75.), Perosevic (85.)