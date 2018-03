FA-kupa: simán jutott elődöntőbe a Tottenham

Szombat délután lejátszották az FA-kupa negyeddöntőjének első meccsét, ahol a Swansea fogadta a Tottenham csapatát, azt pedig már előre tudni lehetett, hogy a vendégeknek valószínűleg nem lesz túl nehéz dolga.

Ennek ellenére azért lehetett volna valamiféle ellenállásra számítani a Swansea-től, főleg otthon, de végig teljesen esélytelenek voltak, a második félidőben pedig már a Tottenham sem erőltette meg magát túlságosan, ezért az utolsó fél órában már inkább egy lazább edzésnek nézett ki az egész, nem pedig egy kupameccsnek.

A Tottenham már az első félidőben magához ragadta a kezdeményezést, a 11. percben pedig Eriksen volt eredményes, hatalmas gólt lőtt Lamela passza után.

Nem sokkal később Szon lőtt egy gólt, de a partjelző lest intett, a bíró pedig végül a videózás után nem adta meg a találatot. Az első félidő hosszabbításában aztán Lamela is betalált, egy labdaszerzés után ő kapta meg a labdát Sissokotól, és gyönyörű gólt lőtt, Nordfeldt mozdulni sem tudott a labdára.

A második félidőben aztán megint Eriksen lőtt gólt, bár ehhez az akcióhoz azért kellett a Swansea védők bénázása is, úgy szaladgáltak fel-alá a saját tizenhatosukon belül, mintha nem tudnák, hogy hol is vannak pontosan, így került végül ki a labda a dán középpályáshoz, aki nem is hibázott.

Megvan tehát az első elődöntős az FA-kupában, este a Manchester United játszik majd a Brighton & Hove Albionnal, ami ujjgyakorlat kéne, hogy legyen a manchesterieknek, főleg mert valószínűleg ők is szeretnének jól teljesíteni a Sevilla elleni zakó után.