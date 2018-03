Puskás-díjas gól és tika-taka a Svédország-Chile meccsen

A nap egyik legjobb meccsét játszotta egymással Svédország és Chile. A Zlatan Ibrahimovic visszavonulása óta igazi klasszis nélkül maradt svédek meglepően jól helytálltak az Arturo Vidallal és Alexis Sanchezzel fémjelezett dél-amerikaiak ellen, bár támadójátéka továbbra sincs a csapatnak.

Az első negyedórában nem sok érdekesség történt, majd egyre inkább nyomni kezdtek a chileiek. A 22. percben aztán Alexis Sanchez adott be egy szögletet, a labdát a svéd védők Vidal elé fejeltek, aki elképesztő mozdulattal emelte/lőtte be azt a kapuba. Ha ez tétmérkőzésen születik, akkor Puskás-díjra is esélyes lenne:

Nem tartott azonban sokáig a chilei öröm, Svédország rögtön egyenlített (lásd a fenti videón), ráadásul olyan zseniális, rövid, egyérintős passzokkal kijátszott akció végén, amire még Barcelonában is csettintenének. Ezzel azonban nagyjából el is lőtték minden puskaporukat a svédek, egész meccsen ez az egy lövésük találta el a kaput. Chille viszont egész meccsen jól és kreatívan játszott, a 90. percben pedig teljesen megérdemelten meg is szerezték a győztes gólt.

Végeredmények: