Brazil-német 1-7: eljött a visszavágás ideje

A keddi felkészülési meccsek egyik slágere lesz a berlini Olympiastadionban rendezett Németország-Brazília. A két válogatott azóta nem találkozott egymással, hogy a legutóbbi világbajnokság elődöntőjében a németek 7-1-re alázták a házigazda brazilokat.

A dél-amerikai csapat most visszavágásra készül, és ezt Neymar nélkül kénytelen megtenni. A Paris SG futballistája súlyosan megsérült, valószínűleg csak a vébére tér vissza.

Dani Alves, a brazil csapatkapitány szerint semmi probléma nincs, ugyanis a Barcelona játékosa, Philippe Coutinho legalább olyan szinte van, mint Neymar. Aki nélkül most a Willian, Gabriel Jesus, Coutinho támadósor próbál meg visszavágni a Belo Horizonte-i szégyenért.

„Azt gondolom Coutinho bőven van olyan jó játékos, mint Neymar. Hihetetlen hatása van a játékunkra. Ezt éreztem akkor is, amikor Liverpoolban volt, és most is így van. Kiváló támadó, remek döntéseket hoz, valódi élmény vele egy csapatban játszani. Azt hiszem kiváltságosak vagyunk, hogy ilyen játékosaink vannak” - növelte Coutinho önbizalmát a meccs előtti sajtótájékoztatón Dani Alves, aki amúgy csapattársa Neymarnak a PSG-ben is

A brazilok tehát szeretnének visszavágni, a németek pedig mindent megtesznek majd, hogy ezt megakadályozzák, ezzel is megőrizve két éve tartó veretlenségi sorozatukat. Joachim Löw csapata legutóbb 2016. július 7-én, a franciaországi Európa-bajnokságon kapott ki, 2-0-ra a házigazdáktól.

Nem lesz egyszerű dolguk a németeknek, kiváló formában futballozó brazil csapat érkezik, és a Bild című német napilap arról ír, hogy könnyen elképzelhető, hogy B-szerű csapatot küld majd pályára Löw. Az biztos, hogy a Barca-kapus Marc-Andre ter Stegen nem játszik, Thomas Müller és Mesut Özil - két fix kezdő - kisebb sérülés miatt már el is hagyta a csapatot. Hector, Khedira és Werner játéka is bizonytalan.

A lap az 1954-es vb-hez hasonlítja a mostani helyzetet, akkor Sepp Herberger a B csapatot küldte fel a magyarok elleni meccsre, amely 8-3-ra kikapott a csoportban, majd a döntőben már a legjobbak 3-2-re legyőzték a mieinket. Az újságnál arra gondolhatnak, hogy a legjobbak majd a vb-n kezdenek Brazília ellen, ha úgy alakul.

Az angol-olasz mellett a spanyol-argentin lesz a nap harmadik slágermeccse, viszont Lionel Messi nem játszik - állítja a barcelonai Mundodeportivo.es. Hétfőn úgy tűnt, rendbejött a combja, ami miatt pénteken kihagyta az olaszok elleni meccset, de kedden megint úgy érezte, még nincs teljesen rendben.

A spanyolok a legjobbjaikkal készülnek a madridi rangadóra, ami az Atletico Madrid új stadionjában, a Wanda Metropolitanóban lesz.