Cristiano Ronaldót a pályán csókolta meg egy szurkoló

Hollandia az első félidőben elintézte az Európa-bajnok portugál válogatottat hétfő este, a két csapat barátságos meccsén. A 11. percben szereztek vezetést a hollandok, a 45. percben már 0-3 volt, a végeredmény is ez maradt.

Nem ment kimondottan jól a játék Cristiano Ronaldónak, de így is ő volt a sztár a svájci Genf melletti kisvárosban, Carouge-ban rendezett meccsen.

Olyannyira, hogy a szurkolók szó szerint meg akarták érinteni őt. Néhánynak sikerült is. Az egyikük a pályára szaladt, csókot is nyomott a futballistának, majd vidáman szelfizni kezdett. Ezen felbátorodtak egy páran, és a pályára rohanva akarták megérinteni a világsztárt. C. Ronaldo nagyvonalúan tűrte a szurkolók ilyen szeretetét is. Végül a biztonságiak tettek rendet.

C. Ronaldónak voltak nagy helyzetei is, de csak nem jött össze a 82. válogatott gólja. Egyszer a hollandok Barcelonában védő kapusa, Jasper Cillessen tenyerelte emberfeletti módon a kapu mellé a portugál kiváló fejesét. Végül Ronaldo a 68. percben beleunt az értelmetlen küzdelembe, és cserét kért.

A portugál válogatott legutóbb a Chile elleni Konföderációs Kupán szenvedett vereséget, akkor is csak 11-esekkel. A tavaly június 28-án lejátszott meccs volt a legutóbbi, amikor gólt sem tudott rúgni, azóta nyolc meccsen nem kaptak ki és 17 gólt szereztek. Rendes játékidőben amúgy 2017. március 28-a óta veretlen Portugália.

(Borítókép: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images Hungary)