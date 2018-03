Rasszizmussal vádolják a franciák az orosz szurkolókat

Kedden Szentpéterváron játszott egymással barátságos meccset az orosz és a francia válogatott, amit a vendégek könnyedén, 3-1–re nyertek meg Pogba szabadrúgásával és Mbappé góljaival, az orosz szurkolók azonban megint tettek róla, hogy ne a fociról szóljon az este, több francia médium írt ugyanis arról a meccs után, hogy Pogba és Dembele megmozdulásait is rasszista kórussal fogadta a hazai drukkerek egy része – írja az ESPN.

A francia AFP hírügynökség egyik fotósa is megerősítette, hogy Dembelét szögletrúgás közben pécézték ki az oroszok, Pogbát pedig a meccs vége felé találták meg, emiatt pedig még Laura Flessel, a francia sportért felelős miniszter is megszólalt szerdán, Twitteren azt írta, hogy a rasszizmusnak nincs helye a futballpályán, ennek megfékezésére pedig európai és nemzetközi szinten is összefogást sürgetett.

« Le racisme n’a pas sa place sur les terrains de football. Nous devons agir de concert au niveau européen et international afin de faire cesser ces comportements inadmissibles » #FRARUS #exaequo.

Az AFP emellett arra is rámutatott, hogy a futballban megjelenő rasszizmus ellen küzdő szervezet, a FARE a 2016-17–es idényben 89 rasszista, vagy szélsőjobboldalhoz köthető esetet jegyzett fel az orosz bajnokságból, ami elég nagy szám. Látszólag ráadásul az sem veszi ezeknek az eseteknek elejét, hogy legutóbb, mikor a Szpartak Moszka drukkerei zaklatták a Lokomotív Moszkva brazil származású, egyébként honosított kapusát, az orosz szövetség utoljára figyelmeztette a Szpartakot.

Ezen a ponton már elég információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy a FIFA vizsgálatot indítson.

– mondta szerdán Piara Powar, a FARE elnöke, aki szerint nyilván nem csak a pálya szélén álló fotósok hallották a rasszista megnyilvánulásokat, ha pedig most, március végén láthatóan fogalma sincs az oroszoknak arról, hogy mit tegyenek ebben a helyzetben, az nem jelent semmi jót a nyári világbajnokságra nézve. Szerinte elsősorban az a kérdés, hogy ilyen közel a vb-hez miért nem vetettek véget a dolognak már rögtön a meccs közben.

A FIFA szóvivője az ügyben azt nyilatkozta, hogy jelenleg bizonyítékot gyűjtenek az eddig bejelentett esetekkel kapcsolatban, azonban hozzátette, hogy amíg a vizsgálat le nem zárult, addig további információkat nem tud mondani. Az ugyanakkor biztos, hogy az egyik elődöntőnek is otthont adó szentpétervári stadionban ez már a harmadik ilyen eset, a Zenitet kétszer vették elő eddig, ebből az egyik esetben május 31-én lesz majd meghallgatás.