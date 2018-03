Börtönben sérült meg Carlos Tevez

Meglehetősen hihetetlen történet Carlos Tevezé, persze ha valakiről, róla tényleg el tudjuk hinni, hogy egy börtönmeccsen sérült le. Még nagyon fiatal volt, amikor lenyilatkozta, hogy ha nem vált volna belőle profi futballista, valószínűleg rács mögött végzi.

Az öccséből nem lett, így 2010-ben elítélték 16 évre fegyveres rablásért. A Daily Mail szerint egy felfegyverzett járművet - sanszosan pénzszállítót - akartak kirabolni, de balul sült el a dolog, és elkapták őket.

Azaz a féltesó, Juan Alberto Martinez jelenleg is börtönben van, de ha már a bátyja világklasszis futballista, szervezett egy meccset az elítéltek között, és elintézte, hogy Tevez is bemehessen játszani. Illetve úgy volt - a Mail szerint - , hogy Carlos épp látogatóban volt a börtönben, és mikor végeztek, megkérték, hogy szálljon be kicsit focizni - végül is tök mindegy.

Ez a kép a Boca Juniorsban készült Tevezről

Az argentin Clarin című lap cikke szerint - erre hivatkozik a Mail és a Gazzetta.it is - nem ez volt minden idők legtisztább mérkőzése, kemény rugdosás ment végig. A Daily Mail azt írja, Tevez is kapott, megrúgták a vádliját, míg a Gazzetta szerint meghúzódott.

Lényeg a lényeg: sérülten tért vissza klubjához, a Boca Juniorshoz a válogatottszünetben kapott pihenőről. Állítólag lehet, hogy egy hónapot is ki kell hagynia, de az biztos, hogy pár hetet mindenképp.