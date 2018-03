A Bayern München földbe döngölte a Dortmundot

A Bayern Münchent már nem nagyon lehet utolérni a Bundesligában (17 pontos előnnyel kezdte a 28. fordulót), de még mindig ragadozó módban van, a derbin egy félidő alatt kiütötte a második helyért küzdő Borussia Dortmundot. Végül 6-0-ra nyert.

A Bayernnek lett volna rá esélye, hogy már szombaton bajnok legyen, de a Schalke három pontot szerzett a Freiburg ellen, így a jövő hétre csúszott a bajnokavatás.

A München erősen kezdett, a beragadó védőket kihasználó Lewandowski már az ötödik percben rúgott egy gólt, majd tíz perc sem kellett James Rodriguez találatáig. Ezután is maradt ez az időbeosztás, a 23. percben Thomas Müller lőtte be a harmadik gólt. Rodriguez szerzett labdát a félpályán, ebből vitte végig a kontrát a Bayern.

A félidő végén is bizonytalan volt a Dortmund-védelem, a 44. percben Ribéry az alapvonal mellett futva gyötörte be magát és a labdát is középre egy védő és a kapus között, de a befejező mozzanat már Lewandowskié volt. A csatár nem akart kivárni, hová pattan a labda, gyorsan bepöckölte. Bő egy perccel később már Ribérynek is sikerült gólt szereznie (egyet korábban videóbíróval vettek el), a dortmundi védelem megint nagyon csúnyán elváltott, Ribéry kilépett és átemelte a kapust.

A második félidőben már nem pörgött úgy a Bayern, Ribéryt és Rodriguezt is lecserélték, már csak egy gólt szerzett Heynckes csapata. Lewandowski a 87. percben érte el a mesterhármast.