A Barcelona nagyot mentett a spanyol bajnokság 30. fordulójában. A Sevilla elleni meccs 88. percéig úgy tűnt, hogy elveszíti 29 meccse óta tartó veretlenségét, de két gyors góllal egyenlített a meccs végén.

A Barcelona a jövő héten az AS Romával játszik Bajnokok Ligája-negyeddöntőt, Ernesto Valverde már azzal a meccsel is gondolt csapata összeállításakor. A spanyolok elleni válogatott meccset még kihagyó, sérülésből felépülő Lionel Messit nem is nevezte a kezdőbe.

A meccs így is Barca-fölénnyel kezdődött, de tíz perc után a Sevilla vette át az irányítást. A hazai csapat játékosai egyre többször kerültek helyzetbe, a befejezéssel azonban ekkor még gondjuk volt. A 36. percben már összehozták a vezető gólt, egy jó oldalváltás után simán kipasszolták a dekoncentrált Barca-védelmet. Vázquez öt ellenfele között gurított kapuba.

A második félidő is Sevilla-helyzettel kezdődött, de Correa nem ment elég határozottan a beadásra a kapuval szemben, így még megúszta a Barcelona. Három perccel később már nem hibázott a Sevilla, egy védelmi hibát kihasználva Sergio Escudero lőtt éles szögből kapura. Ter Stegen még védeni tudott, de a kipattanónál már nem sok esélye volt, Muriel a bal alsó sarokba lőtt.

A Barcelona szétesett, pár perccel később a Sevilla lezárhatta volna a meccset, Jesus Navas egy-egyben vitte a kapusra, de nem lőtt időben, Piqué mentett a gólvonalon. A kipattanót pedig Vázquez lőtte kapu fölé hét méterről.

Ernesto Valverde ekkor állította be Messit. Kicsit lendületet is kapott a Barca, Messitől kapott remek passzt Coutinho, de Kjaer az utolsó pillanatban tisztázott. A vendégcsapat néhány percig nyomás alá helyezte a Sevillát, de ezután egyre többször megkontrázták Messiéket, rengeteg helyzetet el is szórtak Murielék.

Az utolsó tíz percre összekapta magát a Barca, újra nyugodtan és veszélyesen játszott, először csak kapufáig jutott Rakitic fejesével, de a 88. percben Suárez már jól érkezett a következő szögletre. Közelről küldte a felső léc alá.

Egy perc sem telt el, máris egyenlített a Barcelona. Egy oldalról belőtt labdára egy védő sem érkezett, Messi viszont berobbant rá. Húsz méterről óriási erővel rúgta laposan a jobb alsó sarokba. A Sevilla a hátralévő pár percben már hiába próbálkozott, a kapkodásból nem lehetett eredményes.

A Barcelona még mindig nagy fölénnyel vezeti a bajnokságot, de ha vasárnap nyerne az Alético Madrid, nyolc pontra csökkenhet a különbség.

A Barcelon az előző szezont is figyelembe véve 37 bajnoki óta veretlen, ha következő meccsén is nyer, beállítja a Real Sociedad 1980-ban elért rekordját.

La Liga, 30. forduló:



Sevilla-Barcelona 2-2 (1-0)

Las Palmas-Real Madrid 0-3 (0-2)



Athletic Bilbao-Celta Vigo 1-1 (0-0)



Girona-Levante 1-1 (0-0)



vasárnap játsszák:



Espanyol-Alavés 12.00

Leganés-Valencia 16.15



Eibar-Real Sociedad 18.30



Málaga-Villarreal 18.30



Atlético Madrid-Deportivo La Coruna 20.45



hétfőn játsszák: