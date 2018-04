A negyeddöntőkkel folytatódik a Bajnokok Ligája

A labdarúgó Bajnokok Ligájában már a keddi negyeddöntőben találkozik egymással az elmúlt szezon két döntőse, a címvédő Real Madrid és a Juventus. Holnap Sevilla-Bayern München párharcot rendeznek még, szerdán pedig a Liverpool fogadja a Manchester Cityt, az AS Roma pedig Barcelonába utazik.

A címvédő Real Madrid már csak egy BL-győzelemmel mentheti meg a szezonját, miután a spanyol bajnokságban 13 pontos hátrányban vannak a Barcelonával szemben, a spanyol kupából pedig kiestek. A Juventus ugyanakkor még papíron a triplára is esélyes, hisz négy ponttal vezeti a Seria A-t, a kupában pedig döntős, de ennek ellenére még Torinóban is a Real Madrid az esélyesebb.

Az olasz bajnok kezdőjéből hiányozni fog Miralem Pjanic, Mario Mandzukic, Mehdi Benatia és Alex Sandro is, míg a madridiaknak Isco és Sergio Ramos játékát kell nélkülözni.

A Manchester Unitedet kiejtő Sevilla hazai pályán fogadja a Bayern Münchent. Hiába veretlenek a spanyolok már öt mérkőzés óta, a németek a meccs egyértelmű favoritjai még úgy is, hogy sem Arturo Vidal, sem a világ talán legjobb kapusának számító Manuel Neuer nem fog játszani.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzések: