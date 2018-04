Orbán kedvenc főszerkesztője szerint helyes volt kidobni a Pancho Arénából a 444-et

Egyszerű kommentelőként is fontosnak tartotta Orbán Viktor kedvenc lapja, a Nemzeti Sport főszerkesztője, hogy egyetérthessen a Pancho Aréna biztonsági őreivel, akik vasárnap kikísérték a felcsúti stadionból a 444.hu újságíróit, mert a nézőtérről fotózták a meccsre kilátogató kormányfőt – írta a 444.hu.

Szöllősi Abszolúte Miniszterelnökúr György az atv-s Somos András posztja alatt állt ki az Orbánt védők védelmében. A főszerkesztő szerint helyes volt kiküldeni az újságíróka, szerinte ugyanis:

egy ideális világban eleve csak sportújságírókat kéne akkreditálni ilyen meccsekre;

a 444.hu nem tudósítani akart a meccsről – az egyébként 0-0 lett –, hanem politikai provokáció volt a célja

egyébként is, nézőként jöttek, aztán profi géppel fotózva újságíróként viselkedtek, pedig nem is volt akkreditációjuk – igaz, azt a Pancho Aréna a gyakorlatban tőlük megtagadja.

Azt egyébként sem Szöllősi, sem a biztonsági őrök nem tudták megindokolni, miért volna tilos a nézőtérről fotózni.

A főszerkesztő ezután kitért a tao-pénzekre is, megfeledkezve róla, hogy azokról már a Kúria is kimondta, közpénz – hiszen olyan pénzekről van szó, amelyek a költségvetésbe folynának be, ha a cégek nem a sportra fordítanák. Szöllősi szerint viszont a Kúria téved, a tao nem közpénz, mert az magáncégek adománya. Egyébként sem tartja sportszerűnek ebbe belekötni, mert régebben a magyar foci rengeteg profitot termelt, de azt „elvették tőle és másra költötték”.