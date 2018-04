Csütörtöki BL? Zseniális gólokkal léptek C. Ronaldo nyomába

Az olasz bajnok nagyon hamar hátrányba került a negyeddöntőn, majd 3-0-ra ki is kapott. A Sevilla hiába vezetett, a Bayern megfordította a meccset.

Csütörtökön a két BL-meccsnap után elérkezett az Európa-liga negyeddöntőinek ideje is, ez pedig már csak azért is érdekesnek ígérkezett, mert az Arsenal és az Atlético Madrid is kiütéssel jutott tovább az előző körből, így tőlük ismét lehetett gólokra számítani.

Nem is okoztak csalódást, főleg az Arsenal indult be elég rendesen hazai pályán, Ramsey már a hatodik percben betalált, de ezt érvénytelennek nyilvánították. Ez látszólag csak még jobban feltüzelte a walesit, három perccel később ugyanis megint gólt lőtt, ezúttal pedig meg is adták, vezettek az angolok.

Erre még volt válasza a Moszkvának, Golovin óriási szabadrúgásgóllal egyenlített, de ezután bő tíz perc alatt lezárta a meccset az Arsenal. Előbb Özilt rúgták fel a tizenhatoson belül, Lacazette pedig értékesítette is a tizenegyest, majd Ramsey lőtt egy egészen hihetetlen gólt, amit Ronaldo keddi gólja mellett is simán lehet mutogatni.

A 35. percben aztán Lacazette bevágta a negyediket, így 4-1–gyel mentek a szünetre a csapatok. A játék eléggé lelassult a második félidőre, nagyobb helyzetei továbbra is az Arsenalnak voltak, de nem tudtak betalálni, így a kiosztott öt sárga lapon kívül sok említésre méltó dolog már nem nagyon történt. Az angolok ezzel valószínűleg be is biztosították a továbbjutást, de a Moszkva legalább lőtt egy gólt, abba még kapaszkodhatnak az oroszországi visszavágón.

Az Arsenal egyébként ezzel már négy meccs óta folyamatosan három, vagy annál több gólt szerez, ilyen utoljára 2011 januárjában fordult elő a csapattal, akkor is négymeccses volt a széria.

Az Atlético Madrid ennél kicsit visszafogottabb volt, nem hajtották ki magukat túlságosan a Sporting ellen - vasárnap a Realhoz mennek - , de így is simán győztek 2-0–ra. A meccs egyébként már rögtön az első percben tragikusan alakult a vendégek számára, leginkább Coates és Mathieu szerencsétlenkedésének köszönhetően, akik sima szerelés helyett megoldották, hogy Diego Costa a tök üresen érkező Kokéhez passzoljon, aki aztán simán meg is szerezte a vezetést a hazaiaknak a 24. másodpercben.

A 40. percben aztán Griezmann is betalált - most Mathieu adta el a labdát - , a második félidő pedig itt is a sárgákról szólt, szintén öt lapot osztott ki a bíró. A hosszabbításban lett volna még esélye a Sportingnak, hogy szépítsen, de Montero egy Oblakról kipattanó lövést jóval a kapu fölé bombázott úgy öt méterről.

Izgalmas meccset játszott egymással a Lazio és a Salzburg, de az adok-kapokból végül az olaszok kerültek ki győztesen, 4-2 lett a vége. A Lazio a 8. percben vezetést szerzett, de a Salzburg tizenegyesből egyenlített, így az első félidőben 1-1 volt az állás. A második félidő elején aztán megint a Lazio talált be - Parolo sarkazott futtában a jobb alsóba briliánsan - , de erre is volt válaszuk az osztrákoknak, az éppen beállt Minamino egyenlített ki.

Három perccel később aztán Felipe Anderson szólózott egy hatalmasat, gól is lett a vége. Percek múlva Immobile is eredményes volt, így a hazaiak végül behúzták a meccset. A két gól előny elégnek látszik a visszavágóra.

Az este legkevésbé eseménydús meccsét a Leipzig és a Marseille játszotta, 1-0–ra nyertek a németek. Azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy ebben nagy szerepe volt Gulácsi Péternek, csapata egyetlen gólja ugyanis az ő dupla védéséből indult, ebből tudott ugyanis kontrázni a hazai csapat.

