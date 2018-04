Icardi két napig nem alszik

A szerdai BL-negyeddöntők árnyékában játszották kora este a Milan-Inter derbit a Serie A-ban. Tényleg árnyékában, mert a két milanói topklub játékban is és gólokban is elmaradt a Bajnokok Ligájában megszokottól: 0-0 lett.

Lesgólok voltak, Icarditól centis les miatt vette el a 0-1-et a videóbíró az első félidőben, a másodikban Cutronétól az 1-0-t a partjelző méteres miatt.

Icardi aztán kétszer is nyerhetett volna az Internek, Candreva kihagyhatatlan helyzetbe hozta, jobbal csak az üres kapuba kellett volna passzolnia, ehelyett a bal lába mögött valahogy mellésarkazta a labdát.

Ennél is jobban fájhatott a 93. perc: újra jobbról jött a keresztlabda, ezt csak ballal érte el, de ő a közepes napjain is betesz egy ilyet, ezúttal viszont, úgy tűnik, rossz napja volt, ez is mellé ment.

Icardinak a bajnokságban 24 gólja van 25 meccsen, az őszi derbit a mesterhármasával nyerték 3-2-re, a napokban egy magyar rekordot is megdöntött.