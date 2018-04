A United a padlón volt, három góllal fordított a manchesteri derbin

A Manchester City arra készült, hogy hazai pályán, a városi derbin szerzi meg a bajnoki címet, de a Manchester United kétgólos hátrányból is fordítani tudott a Premier League 31. fordulójában.

A City szerdán csúnya vereséget szenvedett a Bajnokok Ligájában, a Liverpool 3-0-ra nyert, de ez nem nyomta le Pep Guardiola csapatát és a visszavágóra sem tartalékoltak.

A United magasra feltolt védelemmel próbálta lehetetlenné tenni a City játékát. Ez a taktika egy darabig működött is, de a 25. percben már nem tudták megállítani a hazai csapatot. Egy szöglet után a védőjéről elszakadó Vincent Kompany fejelt kapuba.

Öt perccel később jött az újabb City-gól, egy rossz United-kirúgás után jött a kontra, a szélen meginduló Sterling passzolt zseniálisan két védő között Gündoganhoz, aki éles szögben talált a jobb alsó sarokba.

A United az első félidőben elég passzív volt, még kapura tartó lövést sem jegyzett José Mourinho csapata, a második félidőben viszont már egészen más dimenzióban játszott.

Az 53. percben a City-védelmet a jobb szélről behúzódó Alexis Sánchez forgatta meg, majd Ander Herrera mellkassal készített elő a három védő között bemozgó Paul Pogbának, aki aztán a kapuba is talált. Két perc múlva is Pogba volt a főszereplő, a rosszul visszazáró védőfal mögé mozgott be jó ütemben, majd Alexis Sánchez pontos beívelését fejelte kapuba.

A harmadik United-gólt is Sánchez készítette elő, Smalling lőtte be a kapu elé betekert szabadrúgását.

A harmadik gól után Guardiola két addig pihentetett kulcsemberét, Sergió Agüerót és Kevin de Bruyne-t is pályára küldte, de már nem tudtak fordítani. A United masszívan védekezett, és továbbra is nyomás alatt tartotta ellenfelét támadásaival is.

Az utolsó percek David de Gea kapus bravúrjairól szóltak, előbb a léc alá tartó Agüero fejesét ütötte ki, majd egy Sterlingen megpattanó lövést kotort ki, ami már a kapufáról jött vissza.

A Manchester City a bajnoki szezonban második vereségét szenvedte el, és megszakadt hazai pályán tartott hosszú veretlenségi sorozata is.

A bajnokságot továbbra is a City vezeti, 84 pontja van, a United 71 ponttal a második.

Premier League, 33. forduló: