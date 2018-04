BL: 4-1-ről fordított a Roma, kiesett a Barcelona

Óriási meccset játszott egymással a Barcelona és a Roma az olasz fővárosban. A katalánok 4-1-re megnyerték az odavágót, már csak formalitásnak tűnt a visszavágó, azonban az olaszok hatalmas lelkesedéssel és agresszióval, az esélytelenek nyugalmával végül fordítani tudtak. AS Roma - Barcelona 3-0.

A Barcelona nagyon könnyelműen vette a mérkőzést, az idei szezon eddigi talán legrosszabb teljesítményét nyújtotta. Mind támadásban, mind pedig védekezésben borzalmasak voltak az első félidőben, különösen a Pique-Samuel Umtiti belsővédő páros volt teljes homály, Edin Dzeko már a 6. percben gólt szerzett.

Az első félidőben több találat már nem esett és elég valószínűtlen volt, hogy a Barca ennyire rossz játékkal hozza le a második félidőt is. Azonban ez történt, a Roma agresszív, fizikális játéka nagyon nem ízlett a katalánoknak, akiknek egész meccsen két kaput eltaláló lövésük volt. Pique aztán összehozott egy teljesen tiszta büntetőt, amit az odavágón szerencsétlen öngólt szerző Daniele De Rossi értékesített.

A Barcelona a második bekapott gól után sem változtatott, a Roma pedig minden mindegy alapon támadt. A 82. percben szöglethez jutottak az olaszok, a Konstantinos Manolas pedig csúnyán megverte Nelson Semedót és gyönyörűen fejelt a kapuba.

8 perccel a vége előtt kapott csak észbe a Barcelona, de ez már semmire sem volt elég. A Roma így idegenben lőtt több góllal, három gólos hátrányból felállt és teljesen megérdemelten jutott a legjobb négy közé a Bajnokok Ligájában.

Fotó: Tony Gentile / Reuters

A múlt héten négy nap alatt kétszer kapott rövidzárlatot a Manchester City, a Liverpool ellen ezért sima hármast kapott a Bajnokok Ligájában, majd a bajnokságban 2-0-s vezetés után a United vágott neki hármat, és idegenben megfordította a meccset, amivel a bajnokavatást is elnapolta.

Pep Guardiolával még müncheni edzőként is előfordult hasonló kisiklás - a Real és a Barca is pillanatok alatt szaladt át csapatán -, a kedd esti negyeddöntőben nemhogy 15 perces, de egy apró kihagyás is elég volt ahhoz, hogy az évek óta fontszázmilliókkal erősödő City ezúttal se kerüljön a vágyott BL-döntő közelébe.

940 millió fontot költöttek eddig egyébként erősítésre,

ami felfoghatatlan összeg. Még Angliában is, mert ennek a felét sem költötte el jó néhány hasonlóan tehetős klub.

Még az indulót énekelték a hazai drukkerek, amikor Mané letalpalta de Bruyne-t, ami csak a feszültséget jelezte.

A második percben olyan jól sikerült Sterling letámadása, hogy a rekordösszegért igazolt van Dijk az oldalvonalon kívülre esett az ütközés és a rossz indítása után, Fernandinho azonnal visszatette a labdát a védő helyére és Sterling elé, aki középre adott, Jesus pedig könnyedén használta ki a hatalmas ziccert.

Mané nem bírt magával, a 14. percben rácsúszott Otamendi lábára, sárgát kapott. Egészen elképesztő lüktetést hozott a meccs, a Liverpool másik két sárgája abból adódott, hogy próbálták megfékezni a középpályán a riválisukat.

Az első félidő utolsó öt percében ritka fontos dolgok történtek.

Bernardo Silva előbb rúgott egy nagy kapufát, majd nem tudott felszabadítani a Pool védelme, de Bruyne visszaívelte a labdát, Karius kijött és elütötte, de épp Milnerre, aki nem tudta irányítani a labdát, ami a kapu felé pattant róla. Sané nem érte el a labdát, így az utolsó érintés a Liverpool menteni igyekvő védőjéé volt. A gólt azonban Mateu Lahoz az asszisztens beintésére érvénytelenítette.

A félidő lefújása előtt nem kis lélektani előnyt jelentett volna, ha kétgólos előnnyel fordulnak, Guardiola ritka hevesen reklamálva tette szóvá az esetet a játékvezetőnél, amiért felküldték a VIP-be.

Az egész szünetben ezt az esetet lassították a stadionban, noha a Liverpool a 45. percben életjelet adott magáról, egy szép kontrát vezettek, Oxlade Chamberlain elhúzta a kapus mellett a labdát, de kisodródott, és éles szögből fölé vágta.

Bogdán jóslata maximálisan bevált

Az 56. percben Szalah belőtte azt a gólt, ami lényegében el is döntötte a párharc sorsát. A második félidőre a vendégcsapat sokkal bátrabban jött ki, és ez gyorsan láthatóvá vált.

A magyar válogatott kapusa, Bogdán Ádám, aki papíron még egy évig a Liverpool játékosa, azt mondta, az a meccs kulcsa, hogy képes-e a csapata a saját játékát játszani. Mert ha igen, akkor nem lehet veszélyben a továbbjutás. Abszolút igaza lett, a fordulás előtt teljesen más Liverpoolt láttunk, mint utána. Megvolt a sebességük, nem nyomták be őket annyira.

De vissza a gólhoz: labdát szerzett a Pool a felezővonalnál, Mané megiramodott, átverekedte magát a védőkön, a kapus jól lépett ki, ezért lövéshez nem jutott, mert elütötte előle a labdát, Szalah azonban a legjobb helyen követte a támadást, elvitte Ederson elől, és higgadtan befejezte.

A Citynek így még négy gól kellett, amire igazából sansza sem volt. Sőt, egyre sem. Így jobb híján Guardiolát kereste a kamera, számtalanszor mutatták a VIP-ben, ahogy elemez, magyaráz, méltatlankodik.

A 77. percben éppen azt mutatták, hogy a kezébe temeti az arcát. Otamendi ugyanis labdát veszített jobbhátvédben, Firmino nemcsak leszerelte, betört a tizenhatoson belülre, és a bal kapufával együtt megszerezte a második, mindent eldöntő gólt. Olyan jól helyezett volt a labda, hogy Edersonnak esélye sem volt a hárításra.

Volt még egy lesgól, de igazi izgalmak már nem adódtak, ellentétben Rómában, ahol az olaszok ugyan három gól hátrányban (1-4) kezdték a visszavágót a Barcelona ellen, de ott is egy gyors gól volt, Dzeko érte el.

A Roma a hétvégi bajnokin 2-0-ra kikapott hazai pályán a Fiorentinától, mintha erre a meccsre akartak volna mindent feltenni.

A második félidőben de Rossi büntetője a továbbjutáshoz még kevés volt, de Manolas a 82. percben bevitte a legfontosabb találatot, ami nemcsak a játéknap, de talán a kieséses szakasz legnagyobb meglepetését hozta. nagy előnyt tékozolt el ugyanis a Barca.