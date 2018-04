20 percig szenvedett a gyepen lábszártöréssel a 16 éves diósgyőri srác

A Budapesten rendezett Future Talents Cup elnevezésű nemzetközi utánpótlás-labdarúgótorna egyik keddi mérkőzésén a Diósgyőr 16 éves játékosa olyan szerencsétlenül rúgott össze újpesti ellenfelével, hogy mind a sípcsontja, mind a szárkapocscsontja eltört, utóbbi szilánkosan. A sérült játékos a földre zuhant, közelebb álló társai azonnal jelezték, hogy baj van. Mindkét csapat masszőre futva érkezett, hogy segítsen. Próbálták megnyugtatni a fájdalommal és sokkal küzdő játékost, jegelték a lábát, levették a cipőjét. Aztán vártak.

A jég olvadt, a srác zokogva szenvedett, a masszőrök és az edzők tehetetlenül tébláboltak. Így telt el húsz perc. Orvos vagy akárcsak egy ápoló sem volt a helyszínen, se mentőautó. Meg kellett várni, hogy kiérkezzen, amit telefonon hívtak.

Nehezen hihető, de a mérkőzés felvétele és a játékidő múlása mutatja, hogy szóról-szóra így történt.

A Future Talents Cup a résztvevő csapatok alapján egy komoly nemzetközi utánpótlás-torna, amit immár negyedik éve rendeznek meg Budapesten. A Goldball FC sportcentrumában rendezett tavaszi rájátszásra 8 ország összesen 12 korosztályos csapata érkezett a fővárosba, többek közt a Sturm Graz, a Karpaty Lviv, a Wisla Krakow, a Rijeka, az Academia Hagi és a DAC is képviseltette magát. Magyar részről a ZTE, a DVTK és az Újpest korosztályos együttese vett részt a háromnapos rendezvényen, ahol naponta hat mérkőzés került lebonyolításra.

Mégis hogy fordulhat elő, hogy egy ilyen tornán nem tudnak mást tenni egy lábszártöréssel, mint jegelni, aztán ha a jég mind elolvadt, akkor borogatni?

A rendezvényt nem az MLSZ szervezte, hanem a Future Talents Cup Nonprofit Kft. elnevezésű cég. Felhívtuk a cég tulajdonosát és egyben vezetőjét, aki elmondta, hogy a sérült játékost megnézte az orvos, és az ő utasítása volt, hogy a beteg nem mozdítható, ki kell hívni a mentőt. Kérdésünkre határozottan megerősítette, hogy volt orvosi személyzet a helyszínen.

Arra a kérdésre, hogy ki biztosította az orvosi jelenlétet a rendezvényen, a szervező azt válaszolta, hogy erről a meghívott csapatokkal történt megállapodás szerint a csapatok kötelessége volt gondoskodni.

Minden csapatnál van orvos, mindenki saját csapatorvossal érkezik, ez a megállapodás.

A megállapodás betartásának ellenőrzése viszont a cégtulajdonos szerint nem az ő feladatuk lett volna. Ugyanakkor többször is kiemelte, hogy mindenki saját felelősségére vett részt a tornán.

A DVTK regionális utánpótlásképzési igazgatója, Benczés Miklós eléggé meglepődött, amikor megtudta, hogy az ő dolguk lett volna orvost vinni a tornára.

Nem kaptunk olyan tájékoztatást, hogy vinnünk kéne orvosi stábot, és ez nem is így működik a gyakorlatban. Mindig a rendező biztosít orvosi ügyeletet. Sem a szakmai igazgatónk, sem az U17 edzője nem tudott róla. Ez egy nemzetközi tornán, külföldi csapatokkal egyébként is elég nehezen és drágán lenne megoldható.

Éppen ezért a diósgyőriek nem is vittek magukkal orvost. A szokásoknak megfelelően a masszőr kísérte el a csapatot, ahogy újpesti részről is. A klub egyik megkérdezett munkatársa szerint egyébként nemcsak egy orvos, de egy mentőautó jelenléte is elvárható lett volna a rendezvényen.

Az egyik legnevesebb hazai akadémia volt sportorvosa érdeklődésünkre azt mondta, hogy szerinte fel sem merülhetne, hogy egy nemzetközi tornán ne legyen orvos. Akinek feladata lábszártörés esetén a sérült testrész rögzítése és a fájdalom csillapítása lett volna.

A Future Talents Cup rendezőjének magyarázata alapján amúgy összesen 4 orvosnak kellett volna a helyszínen tartózkodnia az eset idején, mivel két meccs zajlott párhuzamosan, négy csapat részvételével. Ehhez képest nem volt egy sem.

A tornát nem az MLSZ szervezi, a szövetségtől azt az információt kaptuk, hogy az általuk szervezett tornákon az UEFA előírásait tartják irányadónak.

A jogi háttér a mi legjobb tudásunk szerint úgy fest, hogy az Egészségügyi Minisztérium vonatkozó 5/2006 (II. 7.) mentésről szóló rendelete szerint az esemény biztosítását az Országos Mentőszolgálat közreműködésével kellett volna megoldani, lévén nemzetközi sportrendezvény (11. szakasz 4. bekezdés, b pont); a kért sportegészségügyi ellátás meghatározásához a Sporttörvény 15. szakaszának 3. bekezdése szerint a nemzetközi szövetség előírásait és az esemény jellegét kellett (volna) figyelembe venni.

Az UEFA minimális követelményei többek közt egy rohammentő és mentőtiszt jelenlétét írják elő.

A diósgyőri klubtól kapott tájékoztatás szerint a sérült játékost már megműtötték, és a körülményekhez képest jól van. A felépülése hosszú hónapokat vesz majd igénybe.