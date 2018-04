Már a 9. percben megszerezte a vezetést a Borussia Mönchengladbach a Bayern München otthonában, de ezzel csak felpiszkálta a német rekordert, ami válaszképp egy ötöst gurított a vendégeknek. A Bayern ezzel újabb lépést tett afelé, hogy hazai pályán veretlenül zárja a szezont.

Josip Drmic gólja nagyon szép volt, két védő között csavarta el a kapus mellett labdát már a meccs elején, de nagyjából ennyi pozitívuma volt a vendégeknek egész meccsén. Csak hogy szemléltessük, mekkora különbség volt a két csapat között:

A Bayern Münchennek több gólja volt (5), mint ahány lövése (4) a Mönchengladbachnak.

Sandro Wagner a 37. percben egyenlített, négy perc múlva pedig a vezetést is megszerezte a csapatának, a félidőre 2-1-gyel fordultak a csapatok. A Bayern nem vett vissza a magabiztos vezetés tudatában, Thiago Alcantara már az 51. percben belőtte a harmadik bajor gólt, David Alaba pedig 15 perccel később a megszerezte a meccs legszebb találatát.

A 82. percben még Robert Lewandowski is betalált, ezzel 5-1-re módosítva az állást és a későbbi végeredményt, a már most német bajnok Bayern Münchez tehát továbbra is verhetetlen hazai pályán.