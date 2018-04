Kért egy Beckham-mezt, de Sir Alex rácsapta az ajtót

A walesi Robbie Savage nem volt egy technikailag magasan képzett futballista, de kemény munkával csak végigjátszott több mint ötszáz angol bajnoki meccset, illetve a walesi válogatottban 39-szer lépett pályára. A napokban készült vele egy interjú, amelyben Sir Alex Fergusonnal történt szürreális találkozását mesélte el.

Savage a Manchester United akadémiáján nevelkedett, sőt ifjúsági FA Kupát is nyert. Az első csapatban viszont nem volt egyszerű, hiszen olyan futballisták alkották akkor a középpályát, mint Roy Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes vagy Paul Ince. Nem is tudott az első csapat közelébe férni, így 1994-ben tovább is állt a Crewe Alexandre-hoz.

A 2000-es évek elején, már Birmingham-futballistaként lépett pályára újra az Old Traffordon, és elhatározta, hogy szerez magának egy David Beckham mezt.

„A meccs végén megkérdeztem Beckhamtől, hogy odaadja-e a mezét. Ő annyit mondott, hogy természetesen, de azért csak megkellene kérdezni Albertet, a felszerelésmenedzsert. Megkérdeztem. Pedig azt mondta, ad szívesen, ha a menedzser is beleegyezik.”

"Az Old Traffordon a menedzser irodája éppen az öltözővel szemben van, legalábbis abban az időben így volt. Bekopogtattam, Sir Alex nyitott ajtó és köszönt, hogy szia Robert (mindig Robertnek szólított). Megkérdeztem tőle, hogy kaphatok egy Beckham-mezt. Rám nézett és csak annyit mondott: Nem! És becsapta az ajtót.”

Robbie Savage 2008-ban 34 évesen vonult vissza az aktív játéktól és a mai napig is szakkommentárként tűnik fel rádióban és a televízióban.