Angol bajnok lett a Manchester City

A Manchester City nyerte a Premier League idei szezonját, miután a második helyen álló Manchester United nagy meglepetésre hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedett a West Bromwich Albiontól. José Mourinho csapatának így 5 fordulóval az angol labdarúgó-bajnokság vége előtt 16 pont a hátránya a tabellát vezető városi riválissal szemben, ami behozhatatlan különbség.

Ez a 72. percben szerzett Jay Rodrigez gól döntötte el végleg az idei szezont:

A Manchester City már rekord gyorsan, április 7-én eldönthette volna a bajnoki cím sorsát, ám hiába vezetett hazai pályán 2-0-ra a Manchester United ellen, végül 3-2-re kikapott. A városi derbi elvesztése a Liverpool elleni Bajnok Ligája negyeddöntő két vesztes meccse közé esett, a rossz sorozatot a Tottenham szombati legyőzésével zárta le végül a City.

A siker Pep Guardiola első angol bajnoki címét jelenti, a spanyol edző az előző szezonban került a City kispadjára, második idényében meg is nyerte a bajnokságot. A sikerrel Guardiola pályafutása 24. címét gyűjtötte be edzőként, a Barcelonával és a Bayern Münchennel többször is megnyerte a spanyol, illetve a német bajnokságot, a Barcelonával pedig kétszer a Bajnok Ligáját is.

A Manchester City a 3. bajnoki címét szerezte, amióta Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan a klub tulajdonosa (2008), emellett két FA-kupa, egy ligakupa és egy Charity Shield győzelem is összejött.

Ami az örökranglistát illeti, az ötödik bajnoki címénél járó Citynek még van mit ledolgoznia az éllovas Manchester United 20 elsőségéhez képest.

Az örökranglista (bajnoki címek száma):

20 - Manchester United

18 - FC Liverpool

13 - Arsenal

9 - Everton

7 - Aston Villa

6 - Sunderland, Chelsea

5 - Manchester City

4 - Sheffield Wednesday, Newcastle United

3 - Leeds United, Wolverhampton Wanderers, Huddersfield Town, Blackburn Rovers

2 - Preston North End, Tottenham Hotspur, Derby County, Burnley, Portsmouth

1 - Nottingham Forest, Ipswich Town, Sheffield United, West Bromwich Albion, Leicester City

Premier League, 34. forduló:

Manchester United-West Bromwich Albion 0-1 (0-0)

korábban:

Newcastle United-Arsenal 2-1 (1-1)

szombaton játszották:

Tottenham Hotspur-Manchester City 1-3 (1-2)

Liverpool-Bournemouth 3-0 (1-0)

Burnley-Leicester City 2-1 (2-0)

Crystal Palace-Brighton 3-2 (3-2)

Huddersfield-Watford 1-0 (0-0)

Swansea City-Everton 1-1 (0-1)

Southampton-Chelsea 2-3 (1-0)

(Borítókép: Fabian Delph és Bernardo Silva ünneplik a Tottenham Hotspur elleni győzelmüket a Wembley Stadionban, 2018 április 14-én. Fotó: Chris Brunskill Ltd/Getty Images)