1896-ban volt olyan jó Pool-játékos, mint Szalah

Mohamed Szalah szezonjára tényleg kezdenek elfogyni a szavak, az egyiptomi szélső lassan minden klubrekordot megdönt. Egyről azért szombaton lecsúszott, bár ha hozzávesszük, hogy

egy meccsel maradt el egy 1896-os Liverpool-rekordtól,

akkor azért így sincs oka panaszra.

A Liverpool szombaton 3-0-ra verte hazai pályán a Bournemoutht, Szalah a 69. percben, fejjel talált be – egyébként elég szép gól is volt, lentebb meg is mutatjuk.

Szalahnak ez volt a 30. gólja a Premier League-szezonban, a 40. pedig az idényben minden sorozatot nézve. A PL-ben 32 meccs kellett neki ehhez, ennél jobb csak George Allan volt 1896-ban, aki 31 bajnokin jutott el 30 gólig a csapatban, vagyis nem sokkal maradt le egy 19. századi rekordról. A 40 gól is fontos mérföldkő (45 meccsen jutott el eddig), Ian Rush 1986-87-es szezonja óta az első Liverpool-játékos, aki 40 gólig jut egy idényen belül.

Egy szezonon belül egyébként 47 gól a legtöbb a Liverpoolnál (Ian Rush, 1983-84), az első osztályú bajnokságot nézve pedig 32, az is Rushé, ugyanabból az idényből. Utóbbit könnyen meg is döntheti Szalah, előbbihez azért nagy hajrá kéne, hiszen már csak hat, maximum hét meccsük van a szezonból (hét, ha bejutnak a BL-döntőbe a Roma ellen).

És akkor jöjjön a meccsen 2-0-s vezetést jelentő fejes: