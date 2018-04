Hetet vágott a Monacónak, francia bajnok a PSG

A PSG újabb bajnoki címével kapcsolatban leginkább csak az volt a kérdés, mikor válik matematikailag is biztossá. A második helyen álló Monaco elleni hazai bajnoki tökéletes alkalomnak tűnt a cél eléréséhez, és a PSG nem is hagyta ki a lehetőséget, sőt brutális erődemonstrációt tartott a mérkőzésen. A végén hétnél állt meg a bajnok, amire a Monaco egy góllal tudott felelni, így Neymar és Verratti hiányában is 7-1 lett az eredmény.

Unai Emery csapat kevesebb mint fél óra elteltével már 4-0-nál járt, amiből kettőt Lo Celso lőtt, Edinson Cavani és Ángel Di María pedig egyet-egyet. Bár Rony Lopes a félidő vége előtt szépített, a folytatásban csak a Párizs szerzett újabb gólt, összesen még hármat, Di Maria másodikja mellett Draxler is lőtt egyet, a kettő közt pedig Falcao is betalált, csak ő a rossz oldalon. További rossz hír a Monacónak, de a francia nemzeti csapatnál sem örülnek neki, hogy a Monaco válogatott hátvédje, Djibril Sidibe súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett, ami kedvezőtlen diagnózis esetén könnyen jelentheti a nyári labdarúgó-világbajnokság kihagyását.

A PSG idei sikerével a hetedik bajnoki címét szerezte.

LIGUE 1 33. forduló