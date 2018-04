A Bayern megdöbbentő formában, 6-2-vel kupadöntős

A Bayern München triplázni akar a szezonban, a német bajnokság már megvan neki, de a Német Kupát és a Bajnokok Ligáját is meg akarja nyerni. A Német Kupa felé nagyot lépett, egy pillanatig sem hagyott esélyt a bajnokságban amúgy harmadik Bayer Leverkusennek az elődöntő első meccsén, Thomas Müllerék 6-2-re nyertek és jutottak be a döntőbe.

Hiába játszott hazai pályán a Leverkusen nagyon gyorsan hátrányba került, két perc két másodperc után Javi Martínez lőtte laposan, a 16-osról a kapuba a kapusról jövő kipattanót. Elsőre nem is volt biztos benne, hogy ő volt-e a gólszerző, azt hitte, hogy még belekotort valamelyik társa a lövésbe.

A kilencedik percben már nem volt ilyen kérdés, Hummels indult be félpályáról, majd balszélen Ribéry volt foghatatlan, az üresen érkező Lewandowskihoz is simán eljutott a beadása. A csatár pedig bevágta a hálóba a labdát.

A Leverkusen egy szabadrúgás utáni tömegjelenet után szépített a 16. percben, de nem tudta szorossá tenni a meccset, a Bayern azt csinált, amit akart a második félidőben.

Az 52. percben Thiago Alcantara indításával lépett ki, majd talált be Müller. Tíz perc sem telt el, amikor megint megforgatták a Leverkusen-védelmet, ezúttal Thiago Alcantara fejezte be az akciót. Ezután megint egy gyors akció következett, a balszélen fejlődött fel gyorsan a München, Robben gurított az ötösről, de végül a lövésbe belepiszkáló Mülleré lett a gól, aki szűk negyedóra múlva megrúgta harmadik gólját is. Thiagótól kapott egy remek előreívelést, majd egy kosárlabdában is jó lefordulással került helyzetbe és guríthatott kapuba.

Ezzel lett 6-2, Müller gólja előtt a Bayer talált be, Leon Bailey 25 méterről bombázott kapuba szabadrúgásból.

A Bayern a szezon végére nagyon felpörgött, utolsó három bajnokiján 6-0-ra, 4-1-re és 5-1-re nyert, és most a kupában is hozzátett egy 6-2-es győzelmet.