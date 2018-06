A rasszizmusra húzta fel a vb legnagyobb trükkjét Dél-Korea

Az ázsiaiakkal szemben régóta létezik az a rasszista sztereotípia, hogy ugyanúgy néznek ki. Szin Tae-jong, a dél-koreaiak szövetségi kapitánya a jelek szerint pont ezt használja ki, vasárnap ugyanis azt nyilatkozta, hogy a vb előtti felkészülési meccseken és az edzéseken szándékosan mindig más számmal játszatta a futballistáit, hogy a nyugatiak nehezebben tudják őket megkülönböztetni – írja a BBC.

Azért cserélgettük a számokat, mert össze akartuk zavarni a svédeket. Ki Szungjuenget (a Swansea-ból) és Szong Hungmint (a Tottenhamből) mindenki ismeri, de a többieket nem biztos, hogy felismerik. Nyugaton elég nehezen tudnak különbséget tenni közöttünk, ezért csináltuk

– mondta a szövetségi kapitány, mikor a kavarásról kérdezték. Elsőre úgy tűnt, hogy viccelt, de nem, tényleg más számmal játszott mindenki Szungjuengen és Hungminen kívül.

A dolog azért különösen érdekes, mert a rasszizmus még most is elég komoly probléma a fociban, ráadásul az orosz drukkerek élen is járnak ebben, úgyhogy

egy oroszországi vb-n mindenképpen bizarr vállaltan kihasználni a nyugatiak rasszista sztereotípiáit, még akkor is, ha valószínűleg nem gondolta véresen komolyan a dolgot a dél-koreai edző. ettől még persze jó ötlet és ügyes húzás, még ha nem is PC.

Különösen azután érthető a koreai kapitány trükkje, hogy a svédek állítólag megfigyelőt küldtek a dél-koreaiak vb előtti edzőtáborába. Janne Andersson, a svéd tréner egyébként pont amiatt méltatlankodott, hogy túl könnyű bejutni az ő oroszországi edzéseikre, ami ennek fényében különösen érdekesen hangzik.

Andersson azóta megpróbálta megmagyarázni a dolgot, állítása szerint a megfigyelőjük hallott egy edzésről, de azt nem tudta, hogy zárt lesz, aztán mikor kiküldték, távolról nézte végig. Szerinte ez nem nevezhető kémkedésnek, mert nem próbálták meg eltitkolni a dolgot, de azért nem felejtett el odaszúrni a dél-koreai edzőnek sem, kiemelte ugyanis, hogy rajta áll, hogy ő milyen trükköket vet be.

Szin Tae-jong szerint ugyanakkor természetes, hogy nagy meccsek előtt megpróbálnak minél többet megtudni egymásról a csapatok, emiatt pedig minden kapitány úgy érezheti, hogy ellenfele kémkedik utána.

A Svédország–Dél-Korea ezek után hétfőn kettőkor igazi ütközetnek tűnik, még ha kissé meghökkentő is, hogy éppen e között a két nemzet között alakult ki ekkora rivalizálás. A meccs különösen fontos lehet a továbbjutás szempontjából, hiszen a németek kikaptak Mexikótól, így a csoport végső sorrendje még kiszámíthatatlanabb lett.