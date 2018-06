17 év után otthagyja a középpályás az Arsenalt

Június végén lejár a szerződése, és el is hagyja nevelőklubját, az Arsenalt Jack Wilshire, jelentette be kedden Instagramon. A 26 éves középpályás 9 éves kora óta játszott a londoni klubnál, a felnőttek között 2008-ban mutatkozott be, azóta 197 bajnokin lépett pályára.

Wilshere részben az Arséne Wenger helyére kinevezett vezetőedző, Unai Emery miatt hozta meg döntését, mint írta, nem maradt más választása.

A játékos 2012-ben írt alá egy 5,5 éves szerződést a klubbal, és most is tárgyalt a hosszabbításról, de végül a távozás mellett döntött. Arsenalos évei alatt rengeteget volt sérült, így sem a klubban, sem a válogatottban nem alkotott maradandót egyelőre.

Játékosként 2009-ben ifi FA-kupát, majd a felnőttekkel 2014-ben és 2015-ben FA-kupát, 2014-ben angol szuperkupát nyert, 2011-ben pedig második lett a ligakupában.