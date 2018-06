Miért hagyja a bíró, hogy az arcába üvöltsenek?

A Portugália-Irán vb-csoportmeccs 1-1-es eredménye végül nem befolyásolta a továbbjutást, az ázsiai csapat kiesett, a futball pedig összességében nyert a portugálok továbbjutásával. Irán egy öngólból és tizenegyesből érte el két gólját.

Riasztó tünetek jöttek elő ugyanakkor a meccsen, amikor a paraguayi Enrique Caceres játékvezető próbált rendet tartani a pályán. Nagyjából érezhető 12 verseny nap után, hogy ebben a formájában nem fenntartható a videóbírózás.

Ne szaladjunk ennyire előre. A meccset Szabó Zsolttal elemeztük, aki a legtöbb hazai élvonalbeli mérkőzést teljesítette nyári visszavonulásáig. Korábban a FIFA-keret tagja is volt.

Az első félidőben még kellő eréllyel próbált is fegyelmezni Caceres, mind verbálisan, mind eszközökkel. Guerreiro sárga lapja teljesen rendben volt a 32. percben, a vesszőfutása a második félidőben jött.

A bíró ugyanis nem ítélte meg azonnal Ronaldo felrúgását, nagyvonalúan továbbot mutatott, miközben teljesen egyértelmű volt a szabálytalanság, ráadásul a tizenhatoson belül.

Rászóltak utána a fülére (Video Assistant Referee, vagyis VAR), menjen ki a videóhoz, mert gyanús az eset.

Odament, felülbírálta önmagát és befújta a büntetőt. Az igazi tűz ekkor jött. A szabálytalankodó iráninak (Hajsafi) sárgát adott, az egyik legjobban reklamálónak (Azmoun) szintén.

Ijesztő volt viszont látni, ahogy csoportosan lerohanták az irániak a sporit

Öten-hatan állták körül, miközben ő próbált a büntetőpont felé közelíteni, igazi kocsmai jelenet volt.

„Ez az úgynevezett mobbing. Ilyenkor megpróbálják a játékvezetőt befolyásolni a játékosok, azzal, hogy lerohanják. Azt minden focista tudja, hogy a játékvezető ritkán változtatja meg az ítéletét, de ez a taktika nem is az adott esetnek szól, hanem egy későbbi esemény megítélésének. Ugyanis előfordulhat, hogy ha ilyen nyomásnak van kitéve a játékvezető, akkor a következő nagyobb súlyú döntésnél az úgynevezett könnyebb ellenállás irányába megy, nem teszi ki magát ugyanilyen támadásnak, és a korábban nyomást gyakorló csapat javára ítél. Elfogadhatatlan volt az irániak reklamálása. Nagyon rosszul néz ki a futballpályán az ilyesmi.

A legnagyobb probléma ezzel az, hogy ha ezt a vb-n a játékosok megengedik a játékvezetővel szemben, mi fog történni egy megye II-es meccsen?

Komoly felelősség ez, mert példát mutat az egész labdarúgásnak – de ez rossz példa. Ebben az esetben egyáltalán nem lett volna túlzás a piros lap. Az UEFA sokkal keményebben szankcionál, Európában az ilyen eseteket tűzzel-vassal irtják, a FIFA elnézőbb, noha ott is kiadott irányelv, hogy nem lehet közelről a bíró arcába üvölteni. Nem tudjuk, hogy mit mondhattak, de nem volt jó nézni, hogy tömegjelenet van egy sportpályán, egy világbajnokságon. Caceres precedenst teremthetett volna a kieséses szakasz előtt, de ezt elmulasztotta. Neki egész máshol van az ingerküszöbe, Dél-Amerikában edződött” - magyarázta Szabó.

Szabó hozzátette, nem jó azt sem látni, hogy nagyon sokszor mutogatják a játékosok, vezetők a képernyő egyezményes téglalap jelét a játékvezetőknek, ezzel próbálják befolyásolni, hogy nézze meg az adott esetet. Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, előrevetíthetjük, hogy nagyon hamarosan ez a mutogatás sárga lapot fog érni, hasonlóan ahhoz, amikor egy szabálytalanságot elszenvedő játékos sárga lapot kér a szabálytalankodónak.

Nem lepne meg, ha ez már a vb-n is előjönne, hiszen jelentősen romlik a labdarúgás imidzse ezzel a viselkedéssel.

Vissza a meccshez: jött Quaresma sárga lapja a 64. percben, Szabó szerint elfogadható volt ez a büntetés, nem kellett volna kiállítani, nem volt a brutalitásnak olyan foka, de nem fekete-fehér a szituáció, lehet rajta vitatkozni.

CRISTIANO RONALDO KÖNYÖKLÉSE ESETÉBEN IS HELYES ÍTÉLET SZÜLETETT.

A szabály ugyanis három részre bontja az ilyen helyzeteket. Gondatlan, felelőtlen, túlzott erejű könyökhasználatról beszélhetünk. Az esetről itt írtunk bővebben.

„Gondatlan biztosan nem volt, inkább csibészesnek mondanám, mert megvolt a szándéka arra, hogy az ellenfelét megállítsa. A túlzott erő viszont hiányzik, hogy pirossal kelljen fegyelmezni. Túlzott leegyszerűsítése a szabálykönyvnek, hogy ilyenkor vagy semmi vagy azonnali piros jár. Van köztes út is. Ez egy helyes ítélet volt.”

Aztán jött a harmadik eset, amikor úgy látta a vb-újonc paraguayi bíró, hogy kezezés nem volt, tovább engedte a játékot a 91. percben. Akkor is a fülére szóltak azonban a moszkvai központból, Caceres pedig ismét elhagyta a pályát, hogy megnézze az eset visszajátszását a vonal mellett.

„A határozottság hiányzott a kollégából. Testbeszédéből jól látszódott, hogy nagyon kényelmetlenül érzi magát, amikor újra elindult a monitor felé. Ha akkor fel meri vállalni, hogy jó szögben állt, észlelte, hogy mi történt, akkor döntést hoz. Elbizonytalanodott azonban, és amikor már visszanézte, hajlamos volt túlgondolkodni.

A VAR ilyen esetekben csak javasolhat, a döntést a játékvezetőnek kell meghoznia, aki ugyanakkor ki van téve a pálya, stadion hangulatának. És hát annak is, hogy mégiscsak a VAR kérte, nézze meg – ez már eleve befolyásolja. A VAR döntést nem hozhat, a végső döntés mindig a játékvezetőé."

Az irániak tizenegyesénél három szempontot kellett volna figyelembe venni.

Volt-e esély arra, hogy elhúzza a kezét a védő a labda elől? Nem, olyan közelről jött a labda, hiszen ráfejelték.

Felmerült-e szándékosság? Nem. Nem is nézett a labda felé.

Az egyetlen, az a kéz nem természetes helyzete volt, ami alapján Caceres a büntetőpontra mutathatott.

2-1 arányban felülkerekedett tehát a hibás szempont, így alakult ki ez a szerencsétlen büntető, amivel a portugálok nem nyerték meg a csoportjukat.

Szabó úgy érzi, hogy a videózással próbálják a döntés felelősségét letolni magukról a játékvezetők, ami szerinte nem szerencsés irány.

Érdemes ugyanis megnézni, hány tizenegyes született VAR alapján. 70-30-ra teszi az arányt, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a talonban lévő segítség miatt kerülik az azonnali döntés meghozatalát, hiszen van mankójuk.

A portugál-spanyol (3-3) üdítő kivétel volt, azonnal meghozta ugyanis az olasz játékvezető, Gianluca Rocchi a tizenegyesről az ítéletet, és igaza volt. Betört Ronaldo a büntetőterületre, kontakt volt a játékosok között, és akár még vitatkozni is lehet a szabálytalanság tényén. Az olasz bíró nem gondolkozott, fújt, és megadta a büntetőt, nem várt külső segítségre. Necces volt, de bejött.

Fotó: Carlos Barria / Reuters

A holland Kuipers azonban kis arcvesztéssel jött ki a dologból, amikor visszanézte Neymar műesését. A videó azonban akkor jó döntést hozott, és a holland érezte, túl nagy és látványos volt a brazil homorítása.

Hazabeszélés, de Szabó szerint az európai bírók többsége videóbíró nélkül is mer, és tud is döntést hozni, ez már most is jól látszódik.

Ide visszavezethető a német Brych esete, aki annyira határozott volt, hogy eszébe sem jutott visszanéznie a két kézzel lebirkózott szerb center helyzetét a svájciak elleni meccsen.

"Egyelőre szokjuk a videóbírózást, már most sok tapasztalat van – élesben, az egész világ orra előtt. Ugyanakkor nem tudjuk figyelmen kívül hagyni a technika fejlődését.

Nyilvánvaló, hogy nem az a kérdés, hogy fel kell-e használni a technikát annak érdekében, hogy jó döntéseket hozzanak a játékvezetők, hanem hogyan használjuk fel a technika támogatását. Ezzel nem kell idegenkedni, hanem alaposan át kell gondolni, hogyan lehet ebből előnyt kovácsolnia a labdarúgásnak."

(Borítókép: Jean Catuffe / Getty Images Hungary)