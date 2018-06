Gera Zoltán bejelentette: befejezte a futballt

A 97-szeres magyar válogatott futballista, a Ferencváros játékosa, Gera Zoltán csütörtök este bejelentette visszavonulását.

"A búcsú mindig fájó, és bár a szívem, mint mindig most is vinne még,ezért is húztam ilyen sokáig a döntést, de a testem már többször jelzett ez elmúlt időkben: elég!" - írta hivatalos a Facebook-oldalán.

Azt írta még, hogy annak örülne, ha élete eddigi filmje példaként szolgálna a jövő labdarúgóinak, és az ő szüleiknek: ahogy a pályán nincs elveszett labda, úgy nincs elveszett élet a fociban sem.

Különös hálával tartozik Jézus Krisztusnak, hogy megmentette az életét, mert nélküle nemhogy futballista, de normális ember sem lehetne.

"Most pedig egy új időszak kezdődik, de a focitól biztosan nem szakadok el. Hiszem, hogy valamiben segítségére tudok lenni labdarúgásunknak, a pályán kívül is."

A 39 éves Gera két éve hatalmas gólt lőtt Portugáliának az Európa-bajnokságon, azon a 3-3-as meccsen. 26 gólt jegyzett a nemzeti csapatban.

2009-ben a Fulham-Hamburg Európa Liga-elődöntőn az övé volt az a gól, ami az angolok bejutottak a döntőbe. Ő az utolsó magyar, aki nemzetközi kupadöntőben szerepelt, csapatát az Atletico Madrid győzte le.

Az M4-en ő volt az angol-belga szakértője, és azt mondta, már nem akarta megvárni, hogy lekiabálják a pályáról, nem akart bohóckodni. Eb-előtti portrénkat itt olvashatja róla.