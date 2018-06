Nevet változtat a Videoton

A Videoton bajnoki címet szerző futballcsapata július elsejétől nevet változtat, és MOL Vidi FC néven működik tovább.

A tulajdonos, Garancsi István a klub hivatalos honlapján így indokolt.

"A Videoton nevet, miután megvettem a csapatot, magam szereztem vissza, hosszú küzdelmek árán. Számunkra ez fontos volt, a szurkolóknak is ezt ígértem. Nyilván, az elmúlt több mint tíz évben még jobban hozzám nőtt. De azt is látni kell, hogy két vállalat neve nem szerepelhet a klubnévben, különösen úgy nem, hogy az egyik pénzt fizet a névadóságért, a másik pedig nem. A Videotonnal való megállapodás nem szponzorációs együttműködés, a Videoton vállalatcsoport sem akkor, sem azóta nem adott és nem is kért pénzt a név használatáért. A Videoton nem szponzor, ugyanakkor mégis forog a nevük, vagyis olyan, mintha támogatók lennének, miközben nem azok."

Kifejtette még, biztosan lesz olyan drukker, akiből ellenérzéseket fog kiváltani a módosítás, de azt reméli, hogy a Vidi Vidi marad, mert az egész ország így becézi.

"Remélem, hogy amikor elmúlik az első felindultság, ők is látni fogják: a klub nagyot lép most a még sikeresebb nemzetközi szereplés felé. Elsősorban a pályán nyújtott teljesítménnyel akarunk örömet okozni nekik. Személy szerint nekem ez a klub egyébként mindig is Vidi volt, és Vidi is marad örökre."

A klub a Bajnokok Ligájában a luxemburgi Dudelange ellen játszik az első fordulóban.