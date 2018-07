Lőw Zsolt két nappal a Paris SG nyári felkészülésének kezdete előtt csatlakozik a a párizsi klubhoz. A csakfoci.hu arról írt, amelyet a ParisTeam.fr, a klub egyik szurkolói oldala is megerősített, hogy a magyar szakember nem ingyen érkezik, a PSG 1 millió eurót, azaz 330 millió forintot fizet érte korábbi klubjának, a RB Leipzignek.

A szakembernek, aki hétfőn többek között Kuttor Attila, Lisztes Krisztián, Szabics Imre és Szélesi Zoltán társaságában vette át az UEFA Pro Licences diplomáját, 2019-ig szóló szerződése volt a német klubbal, így ki kellett őt vásárolni.

Bár a franciák megjegyzik azt is, hogy a PSG-nél még gondolkodnak az összegen és vészmegoldásként ott van Armo Michels, Tuchel másik segítője is. De azt is megjegyzik, a párizsiak vezető edzője ragaszkodik Lőw Zsolthoz, így nagyobb lesz a hajlandóság a transzferdíj kifizetésére.