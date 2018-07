Molesztálta az ifiket, húsz évet kapott a Newcastle korábbi edzője

Húsz év börtönre ítélték szerdán George Ormondot, a Newcastle United ificsapatának korábbi edzőjét, miután bebizonyosodott, hogy 25 év alatt a hatalmát kihasználva összesen tizennyolc fiút zaklatott a klubnál – írja az Independent.

Mint kiderült, a most 62 éves férfi 1973 és 1998 között teljesen a szex rabjává vált, aki a pozícióját, és a belé vetett bizalmat kihasználva manipulálta és zaklatta a rábízott fiúkat, akiket azzal fenyegetett, hogy ha napvilágra kerül a dolog, akkor búcsút mondhatnak a karrierjüknek. A tárgyalás során az áldozatai arról számoltak be, hogy a zaklatás a mai napig hatással van az életükre, volt olyan is, aki azt mondta, teljesen tönkrement az élete,

mindene volt a foci, de a zaklatás miatt rémálom lett az álomból.

Ormondot először a kilencvenes évek közepén vádolta meg az egyik áldozata, emiatt végül ott is hagyta a klubot, 2000-ben pedig ugyanez a férfi a hatóságokhoz is fordult az ügyben, melynek következtében 2002-ben hat év börtönre ítélték a volt edzőt.

Fotó: Northumbria Police

Ez azért is érdekes, mert a mostani tárgyalás során többen is jelezték, tudtak a korábbi vádakról, de akkor még nem akartak ők is előjönni a történetükkel, mert

vagy el akarták felejteni a dolgot,

vagy kínosnak érezték,

sőt néhányan egyenesen bűnösnek érezték magukat a történtek miatt.

Végül egy két évvel ezelőtti, hasonló ügy miatt döntöttek úgy, hogy a rendőrséghez fordulnak, így ítélhették el újra Ormondot. A férfi egyébként tagadta a vádakat, ügyvédje pedig azt emelte ki, hogy a férfi szabadulása óta nem tett semmi rosszat, teljes munkaidőben dolgozott, 2014-ben azonban a múltja miatt el kellett költöznie, munkáját is elvesztette, így azóta a megtakarított pénzéből élt.