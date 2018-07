A Barcelona megvette a brazil Iniestát

Középső középpályást igazolt a brazil Gremiótól a Barcelona, a 21 éves (augusztusban lesz 22) Arthur Melo minden bizonnyal a Japánba igazolt Andrés Iniesta helyére kerülhet majd a spanyol bajnok csapatban. A játékos érkezését a brazil és a katalán csapat is hétfőn közölte hivatalosan.

Arthur nem csak posztjában, játékstílusában is nagyon hasonlít a Barcelona korábbi játékmesterére, ráadásul szinte ugyanolyan magas, 172 centijével csak egy centiméterrel magasabb a katalán sztárnál.

Nem a gólszerzés, hanem a játékszervezés az erőssége, rengeteget van nála a labda, de az elmúlt években elkezdte magát fejleszteni, hogy a támadásokhoz is jobban fel tudjon lépni, és előrébb is segítséget tudjon nyújtani a társainak. Ehhez egyébként a sebessége is megvan, gyors megindulásokkal is képes zavart okozni, nem csak a hajszálpontos passzaival.

A két klub márciusban kötött egyezséget Arthur kapcsán, de csak most lett hivatalos, hogy már 2018 nyarán, és nem később igazolják le a játékost.