Kivágták Contét a Chelsea-től, Nápolyból jön az utódja

Kirúgták Antonio Contét a Chelsea-től, írja egybehangzóan az olasz és az angol sajtó is. A lépés nem meglepő, tavasz óta szólnak arról a hírek, hogy az olasz edző távozna a londoni csapattól, ahol már az utódját is megtalálták, sőt, pont a Napolitól érkező Maurizio Sarri ügyének intézése miatt húzódott el ilyen sokáig Conte menesztése.

Az olasz sajtó úgy tudta, eredetileg már szerdán ki akarták rúgni Contét, aki helyett azonnal be is jelenthetik Sarrit, de a Napoli végül túl sokáig húzta az egyeztetést, záradékba akarták ugyanis foglalni, hogy korábbi edzőjük nem rabolhatja ki a keretet, és viheti a legjobbakat Nápolyból Londonba.

A 48 éves Conte 2016-ban igazolt a Chelsea-hez, első szezonjában bajnok is lett, a legutóbbi idényben FA-kupát nyert, mégsem marasztalták – leginkább azért, mert kifogásolta, hogy nem vonják be a klub átigazolásaiba, és ezért hátrányba kerültek a Premier League-ben, ahol az előző szezonban le is maradtak a BL-indulást érő helyekről.

Sarri, akit a 2016-17-es szezon után az év edzőjének választottak a Serie A-ban, az olasz bajnokság egyik leggólerősebb csapatát hozta össze a Napolinál 2015-ös érkezése után. Az elmúlt három szezonban végig a dobogón zárt a csapattal, kétszer a második helyen, 2016-17-es szezonban 94 góljuk volt, Londonban is hasonló teljesítményt várnak majd tőle.