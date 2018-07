A Liverpool megvette a legizmosabb svájcit

Svájc koszovói származású játékosai nacionalista gólörömükkel haragították magukra a szerbeket. A két nép már korábban is üzengetett egymásnak futballpályán.

Xhaka és Shaqiri mellett a szerb kapitány és szövetség is bajban lehet.

A Liverpoolban folytatja pályafutását a 26 éves svájci válogatott középpályás, Xherdan Shaqiri, jelentette be a klub péntek este Twitteren.

Az oroszországi vb-t is megjárt Shaqiri 26 éves kora ellenére már 74-szeres válogatott, ezeken a meccseken 21 gólja volt, legutóbb pont a vb-n, Szerbia ellen talált be, az ő góljával fordítottak és nyertek, ünnepléséből diplomáciai bonyodalom is lett.

A hatalmas vádlijairól ismert Shaqirinek nem lesz újdonság az angol bajnokság, hiszen 2015 óta a Stoke City játékosa, előtte az Internazionaléban, a Bayernben, illetve még otthon a Baselben játszott.

Angol lapértesülések szerint nagyjából 15 millió eurót fizethet érte a Liverpool az előző szezonban a PL-ből kieső Stoke-nak.