Keservesen, de legyőzte a Vidi a luxemburgi bajnokot

A luxemburgi 1-1 után egy gól nélküli döntetlen is elég lett volna a továbbjutáshoz a Mol Vidinek a Bajnokok Ligája-selejtezőjében, a legjobb magyar csapat pedig, ha nem is látványos vagy színvonalas játékkal, de 2-1-re nyert. 2015 óta most először ment tovább magyar csapat a BL első selejtezőkörén, akkor a Videoton a walesi The New Saintst verte hosszabbítás után.

Az első félidő többnyire brusztolós mezőnyjátékot hozott: a Mol Vidinek teljesen jó volt a 0-0-s döntetlen, rendkívül óvatosan játszott a magyar csapat, a Dudelange pedig nem tudott mit kezdeni a felállt védelem ellen. Próbálkoztak a luxemburgiak, talán jobban is futballoztak, de nem voltak pontosak az utolsó passzok vagy épp a befejezés volt pocsék: öt kapura lövésükből egyetlen egy sem találta el a kaput.

Támadásban a Videoton sem remekelt. Huszti Szabolcs jól játszott, volt pár remek passza, de a többiek nem nagyon tudtak felnőni hozzá, nagyon pontatlanul játszott mindenki. Ennek ellenére a magyar csapat már a 18. percben megszerezte a vezetést: Huszti beadását szedte össze Loic Nego a 16-oson belül, de a lövését blokkolta a luxemburgi kapus, a kipattanóra azonban érkezett Danko Lazovic és laposan a kapuba gurított. Ez volt a Videoton első és egyetlen kapura lövése a félidőben.

A második félidő már érdekesebb volt. Mindkét csapat bátrabban kezdett el futballozni, de komolyabb helyzetet nem sikerült kialakítani az első 10 percben, majd jött Paulo Vinicius.

A Vidi védője ügyesen halászott le egy indítást a saját 16-osa előtt, majd érthetetlen módon elkezdett cselezni, elhagyta a labdát, Couturier Clément pedig erőből kilőtte a bal felsőt. Hosszabbításra állt a mérkőzés az 54. percben.

A bekapott gól után nem omlott össze a magyar csapat, négy perc múlva egy dupla kapufás lövés után szerzett újra vezetést a Vidi: Nego lövése pattant a felső lécről a földre, majd újra a kapufára, onnan pedig Scepovic elé, aki a kapuba kotorta a lecsorgó labdát.

A lendület azonban nem tartott sokáig, a Dudelange aktívabban és veszélyesebben játszott, a 2-2 már a luxemburgiaknak kedvezett volna. A ziccereiket ugyanakkor nem tudták kihasználni, a 82. percben pedig majdnem a Videoton szerzett gólt, de sikerült a négy a kettő elleni kontrát elszúrni.

Több helyzete már nem is volt a magyar csapatnak, és mivel azt a keveset is elszórakozta, így csak a hatalmas szerencsén múlott, hogy továbbjutott. A négyperces hosszabbításban

a luxemburgi csapatnak volt egy távoli bombája, amit Kovácsiknak kellett bravúrral védenie, egy 99 százalékos ziccer, amit három méterről nem tudott belőni a cserként beálló Sanel Ibrahimovic az üres kapuba, majd 24 méterről találta el a kapufát Nicolas Perez.

Ha gólt nem is, egy piros lapot azért még szerzett a luxemburgi bajnok, miután Bryan Mélisse páros lábbal rúgta mellbe Pátkait egy elrúgott labda után.

A második selejtezőkörben a Vidi a Crusaders-Ludogorec párharc győztesével folytatja majd. Az első meccset a Ludogorec nyerte 7-0-ra, a visszavágót kedden, a Vidi meccse után rendezik.

Sallaiéknak elmaradt a továbbjutás

Nem jutott tovább a BL-selejtező második körébe Sallai Roland csapata, a ciprusi APOEL, amely a visszavágón ugyan 1-0-ra legyőzte a litván Suduvát, de összesítésben így is a vendégek voltak előrébb 3-2-es eredménnyel.

MOL Vidi–Dudelange 2–1