Boltnak jó a bal lába, és gyorsan tanul a futballban

Kedden jelenti be a sprinter, hogy hova.

Beverte a maga 11-esét is. Igazolt azért nem lesz.

Usain Bolt még mindig azért küzd, hogy profi futballista legyen. A nyolcszoros olimpiai bajnok sprinter most az ausztrál Central Coast Marinersszel tárgyal arról, hogy leszerződtessék. Ha megállapodnak, akkor sem kap egyből szerződést, egyelőre csak hathetes próbaidőszakról van szó.

A tavaly visszavonult sprinter nagy álma, hogy futballistaként is kipróbálja magát, így többek között járt már a Borussia Dortmundnál és a norvég Stromsgödsetnél is edzésen. Most Ausztráliában próbálkozik.

Az ausztrál első osztályban, a A-League-ben szereplő Mariners megerősítette, hogy tárgyalnak Bolttal és menedzsmentjével, megnézik, milyen szerepet játszanak a sprinter futballambícióinak kieteljesítésében, de hangsúlyozták, nincs szó garantált szerződésről.

Bolt fizetésének hetven százalékát állná a Mariners, a másik harminc százalékot az ausztrál szövetség.

A Mariners ügyvezetője, Shaun Mielekamp azt nyilatkozta, dolgoznak azon, hogy létrejöjjön ez a szürreális üzlet, de csak akkor fogják leigazolni Boltot, ha elég jó színvonalon futballozik. Ha gyenge, az csak káros hatással lenne. Mielekamp szerint Boltnak nagyon jó a bal lába, és csak idő kérdésre, mikor kerül magasabb szintre. Az ügyvezető elmondta, amellett, hogy nagyon gyorsan fut, gyorsan is tanul Bolt, edzésről edzésre fejlődik.