Rekordösszegért vásárolt magának kapust a Liverpool

A Bajnokok Ligája döntőjén két potyagólt is kapó FC Liverpool szerződtette az AS Roma brazil válogatott kapusát, Alissont. Mindezt hivatalos honlapján jelentette be a klub.

A 25 éves kapus 67 millió fontért (24,4 milliárd forintért) igazolt át, ami rekord a kapusok között. Ezt megelőzően a Manchester City tavaly szerződtetett játékosa, Éderson volt a legdrágább a posztján, érte 34,7 millió fontot fizetett ki az angol bajnok.

Alisson állítólag 5 évre írt alá.