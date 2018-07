Mázli, egy magyar valahogy befér a feljutott Kisvárda kezdőjébe

24 óra múlva kezdődik a magyar nemzeti bajnokság, úgy is mint a labdarúgó NB I.

A frissen feljutott Kisvárda végre bemutatkozhat az élvonalban, csütörtökön szurkolói ankétot tartottak.

Így hát gyorsan be is mutathatták azt a 10 új igazolást, akik most érkeztek.

Fotó: Kisvárda FC

A klub hivatalos honlapja azt írja, hogy így együtt nem futhatnak ki a pályára, mert a cserekapus is külföldi.

Vagyis a Vidi ellen szombaton egy magyar csak beférhet a kezdőbe.

Ne hallgassuk el a képen szereplők nevét, ha már nem látszik szépen mindenkinek a meze.

A csütörtöki szurkolói ankét után készült fotón a tíz új futballista: Felipe Ventura, Mihai Minca, Pavlo Lukjancsuk, Temur Parcvanija, Teodorosz Beriosz, Roman Karaszjuk, Anderson Pico, Sassá, Vuk Mitosevics. A csapatkapitány, Lucas Bertucci adta át a mezeket a társaknak.